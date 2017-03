Afrique: CAN 2019 - Le Soudan du Sud renverse Djibouti et file en éliminatoires

Performance exceptionnelle du Soudan du Sud mardi en match retour du tour préliminaire des éliminatoires de la CAN 2019. Battu 0-2 à l'aller, le petit pays d'Afrique de l'Est réussit une remontada et inflige un 6-0 à Djibouti et prend rendez-vous en phase de groupes.

Après 25 minutes, les hommes de Juba avaient déjà fait leur retard avec l'ouverture du score par Robert Wurube et un but James Moga. Avant la pause, Moga réalise son doublé.

Au retour des vestiaires, ils sont vont ajouter trois autres buts par notamment Dominic Aboy et Khamis Leon.

Le Soudan du sud rejoint ainsi le Groupe C des éliminatoires de la CAN 2019, aux côtés du Burundi, le Gabon et le Mali.

Auparavant, les Comores avaient également validé leur ticket pour les groupes et Madagascar est le dernier gagnant de ce tour préliminaire.