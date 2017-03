Ile Maurice: 10-year Masterplan - Un comité assurera l'exécution du plan d'aide aux PME

Il a fallu 12 mois de préparation. Le SME 10-Year Masterplan pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises (PME) a été rendu public hier, à l'hôtel Labourdonnais. Cela, en présence des opérateurs du secteur et des représentants de la SMEDA, la MauBank, l'Association of Mauritian Manufacturers et Enteprise Mauritius, entre autres.

Interrogé sur la marche à suivre avec cette publication, le ministre de l'Activité économique, de l'entreprise et des coopératives, Sunil Bholah, a souligné que sa priorité sera l'exécution des mesures identifiées sur le court terme. Pour ce faire, un High-Level Steering Committee, présidé par le secrétaire permanent du ministère, sera mis sur pied. Mais aucune date n'a été arrêtée pour la création du comité.

Appelées Quick Wins, six actions sont préconisées par le plan directeur. Elles peuvent être exécutées sur une période de deux ans. Il y a l'amélioration du cadre régulateur et institutionnel ainsi que des différentes structures d'aide et d'accompagnement pour les PME.

Autres actions recommandées : développer un SME Export and Development Programme ou encore élargir l'accès au financement des entrepreneurs à travers des instruments financiers innovants, comme les Business Angels et le Crowdfunding.

Sauf que les avis divergent quant à la capacité de ce plan directeur à apporter un réel progrès dans le secteur des PME. Pour Sridhar Nagarajan, Chief Executive Officer de la MauBank, le 10-Year Masterplan a le mérite d'avoir pu faire un véritable constat du secteur, qui était jusqu'ici très mal compris.

«À présent, nous avons au moins un benchmark sur lequel on peut se baser pour pouvoir aller de l'avant. Comment savoir si un secteur progresse en l'absence de ce repère ?» se demande notre interlocuteur.

D'ajouter que le plan directeur met l'accent sur plusieurs aspects non financiers pour aider les entrepreneurs, ce qui est nécessaire car le financement seul ne peut pas aider une PME à se développer.

Marie-Noëlle Elissac-Foy, cofondatrice de Smart Moves For Entrepreneurs, plateforme d'échanges pour les PME, se pose, pour sa part, une question fondamentale : «Est-ce que le High-Level Steering Committee restera en opération pendant les dix prochaines années, même dans l'éventualité d'un changement de gouvernement ?» Selon elle, ce qu'il faut pour le secteur, c'est de la continuité et de la cohérence, des éléments qui sont sou- vent mis en péril à chaque changement de régime.

La firme privée Empre-tec Mauritius a été confiée la tâche de préparer ce plan directeur pour le secteur des PME en mars 2016, à la suite d'un d'appel d'offres. Au coût de Rs 5 millions, ce plan directeur, commissionné par le ministère de l'Activité économique, a pour principal objectif d'établir une feuille de route pour les PME sur le court, le moyen et le long terme.

Un atelier de validation avait eu lieu en novembre 2016 avec plusieurs acteurs du secteur qui avaient émis des recommandations. Des points qui ont été pris en compte par Empre-tec Mauritius au cours de la finalisation du rapport.

Des éléments clés du plan directeur

- 86 recommandations émises dans le «SME 10-Year Masterplan» dont :

- Neuf «High-Impact Initiatives»

- 27 actions sectorielles pour neuf secteurs porteurs de croissance

- 13 actions thématiques

- Les secteurs à fort potentiel : TICs, services financiers, la restauration et l'hôtellerie, secteur manufacturier, agriculture biologique, aquaculture, énergies renouvelables, services professionnels et artisanat.

- La création d'une entité appelée SME Mauritius, soit une nouvelle formule dans le cadre de la fusion de la SMEDA, d'Enterprise Mauritius et du National Women Entrepreneur Council.