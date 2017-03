Ile Maurice: Sudesh Lallchand - «Il n'y aura pas de projet Metro Express si le coût est extrêmement élevé»

«Pourquoi nous dire de former des coopératives si nous n'y gagnons rien ?» Judex Rampaul, le… Plus »

Présidé par le syndicaliste Salim Muthy, il a pour but de décider de la stratégie à adopter par rapport au Metro Express. La plateforme envisage une grève nationale si le gouvernement refuse de donner plus de détails sur ce projet.

Porte-parole de la société civile, représentants du transport en commun tels que le United Bus Service et Rose- Hill Transport, habitants de Pailles et de La Butte, jeunes...

«La vitesse finale sera connue bientôt. En moyenne, le Metro Express se déplacera entre 40 et 50 km/h. Il pourra aller plus vite dans certaines régions. Il est faux de dire que le métro se déplacera à 19 km/h. C'est la vitesse d'un City Tramway. Ce n'est pas notre projet», se défend le conseiller du gouvernement.

«Des pourparlers sont en cours entre le gouvernement et les trois compagnies d'autobus pour qu'il n'y ait pas de licenciement», précise Sudesh Lallchand. De plus, dit-il, 7 000 emplois additionnels seront créés quand le Metro Express sera en service.

Sudesh Lallchand affirme que le constructeur aura à identifier les impacts qu'il aura sur l'environnement et dans son rapport, il devra également proposer des solutions adéquates. «S'il faut un permis EIA, la réalisation du projet prendra encore plus de temps», justifie-t-il.

Sudesh Lallchand dément la rumeur selon laquelle les banques ne veulent pas financer les 50 % restants. Le gouvernement, maintient-il, a soumis ses recommandations aux deux soumissionnaires, Larsen and Toubro et AFCONS, en se basant sur son budget, mais s'il estime que le projet atteindra une somme astronomique, il n'y aura pas de Metro Express.

Alors que l'ingénieur mécanique Poorranarnenden Sungelee et Rama Sithanen estiment que le projet coûtera plus de Rs 17 milliards, Sudesh Lallchand insiste qu'il ne s'élèvera pas à Rs 50 milliards comme annoncé. «Si le projet arrive à Rs 20 milliards, l'Inde versera Rs 10 milliards. L'autre moitié, c'est nous. C'est un bon prix pour décongestionner la route», relève-t-il.

Le système internal rate of return (viabilité) mentionné par Rama Sithanen dans son analyse, publiée dans les colonnes et sur le site de l'express, est rejeté par ce conseiller.

Sudesh Lallchand, Head of Project Monitoring et Senior Counsellor du ministre, donne la réplique aux protestataires. «Il n'y aura pas de Metro Express si le coût du projet est extrêmement élevé», dit-il.

