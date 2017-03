Ile Maurice: Audit 2015-2016 - De faux coupons de parking sont en vente

«Pourquoi nous dire de former des coopératives si nous n'y gagnons rien ?» Judex Rampaul, le… Plus »

L'Audit révèle que Rs 16,1 millions ont été dépensées pour payer le fournisseur des Student Identity Cards. «The NTA should invite fresh tenders to obtain more competitive bids», dit l'Audit.

L'Audit préconise un amendement du Road Traffic Act afin que des actions soient prises contre ceux qui vendent les faux coupons. La sécurité entourant la vente de coupons devrait être revue. L'Audit préconise aussi plus de coordination entre la National Transport Authority (NTA) et la police.

Il a préféré traiter directement avec le Government Printing Department au lieu de passer par l'Accountant General, qui est responsable de l'enregistrement et du contrôle des reçus et licences pour l'utilisation de fonds publics.

