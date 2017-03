Ile Maurice: Bramer - Le licenciement des employés gelé

Une trentaine d'employés de la Bramer Assets Management Ltd, Bramer Global Services Ltd et Bramer Capital Brokers Ltd ont reçu la nIouvelle de leur licenciement ce mardi 28 mars 2017.

On leur a demandé d'évacuer les lieux. Une décision qui les a poussés à réclamer une rencontre avec le nouveau ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance, Sudhir Sesungkur.

Une rencontre a eu lieu entre Sudhir Seesungkur, le ministre du Travail Soodesh Callichurn, le secrétaire financier Dev Manraj et quatre des employés licenciés.

Par conséquent, la décision de leur renvoi a été gelée. Les employés de la Bramer Assets Management Ltd, Bramer Global Services Ltd et Bramer Capital Brokers Ltd reprennent leur emploi normalement ce jeudi 30 mars 2017.

Les employés racontent

Entre incompréhension et colère, les employés qui étaient réunis au siège de la Bramer Assets Management Ltd à Ebène, racontent que lorsque Roshi Bhadain était ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance, on leur avait rassuré que personne n'allait perdre son emploi.

Un business plan avait même été conçu afin que les employés continuent à travailler. Toutefois, après la démission de Roshi Bhadain, les employés étaient dans le flou.

Une correspondance a été envoyée au ministre Sesungkur pour plus d'éclairage, mais sans réponse. Les employés se sont aussi déplacés en vain pour le rencontrer à la Sicom Tower.

Ce mardi 28 mars, vers 14 heures, ils ont reçu une lettre leur annonçant leur renvoi à travers la firme BDO. Ils ont manifesté leur désaccord, effectuant même un sit-in.

Sanjiv Issary le CEO du National Property Fund, leur a demandé de plier bagage. Les salariés sont restés sur les lieux jusqu'à ce que les ministres Sesungkur et Callichurn acceptent de les recevoir.

Avec le gel de leur licenciement, les employés auront à soumettre un business plan. Il est aussi question d'une proposition d'affectation dans plusieurs compagnies : la Financial Services Promotion Agency, la MauBank, la National Insurance Company, la SICOM, la State Bank et la Stock Exchange of Mauritius.

Une proposition leur a même été faite de créer une entreprise d'Asset Management, un projet que le gouvernement financera au début, selon Kavi Dinand, un des employés qui a assisté à la rencontre.