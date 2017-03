Angola: Un dirigeant pour l'exécution des politiques d'intégration des personnes vulnérables

La session plénière a connu la présence des secrétaires d'Etat aux Droits de l'homme, à l'Emploi et sécurité sociale, à la Communication sociale, à la Culture, à la Défense nationale et à la Santé, ainsi des directeurs de divers départements ministériels.

Selon lui, il existe des outils nécessaires pour faire un bon travail et mettre en application les grandes orientations d'action, ainsi que la production législative spécifique rentable pour les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées.

Intervenant au cours de la première session plénière ordinaire de la CNAS, Gonçalves Muandumba a dit être essentiel de contribuer à ces politiques, de sorte que la promotion et la dignité humaine soient le dénominateur commun de la CNAS, étant donné que le bien-être de la population angolaise, en particulier les plus vulnérables, a toujours été une priorité de l'exécutif.

Luanda — Les politiques de protection, de promotion et d'intégration des personnes vulnérables ou à risque d'exclusion sociale doivent être mises en oeuvre de façon intégrée et concertée, a prôné mardi, à Luanda, le président du Conseil national d'action sociale (CNAS), Gonçalves Muandumba.

