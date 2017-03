Cote d'Ivoire: Accusée de crime contre l'humanité - Mme Gbagbo déclarée non coupable

Ce procès qui s'achève ainsi aura duré 10 mois. Il a débuté le 31 mai 2016. C'est depuis cette date que Simone Gbagbo était devant la Cour d'Assises pour son implication présumée dans des tirs d'obus sur le marché d'Abobo et pour sa participation à une cellule qui organisait des attaques menées par des milices et des militaires proches du régime.

« Le jury à la majorité déclare Simone Gbagbo non coupable des crimes qui lui sont reprochés, prononce son acquittement et ordonne qu'elle soit remise immédiatement en liberté si elle n'est retenue pour d'autres causes », a déclaré le juge Boiqui Kouadjo, président de la Cour d'assises.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.