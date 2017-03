Algérie: El Tarf - Guides de bonnes pratiques de récolte et d'extraction de l'huile de pistachier lentisque

La même source a ajouté que l'extraction de l'huile de lentisque est une filière qui s'annonce en somme "prometteuse" dans la région d'El Tarf, réputée pour son étonnante flore, à l'image du myrte, l'arbousier, le thym et la bruyère, aux vertus et variétés multiples, imposant une maitrise de leur exploitation pour assurer sa pérennité.

Une quarantaine de femmes rurales dont 30 de la wilaya d'Annaba ont bénéficié récemment d'une formation devant permettre aux artisanes d'améliorer l'extraction et la trituration de l'huile de lentisque, demeurées jusque-là au stade artisanal domestique et donnant une production limitée orientée soit pour l'usage familial soit vendue en petites quantités, a-t-on rappelé.

Selon la coordinatrice de l'agence de coopération allemande GIZ, Kenza Chiheb, le document distribué aux intéressés comporte outre les conditions d'exploitation de ce produit de forêts, l'importance de la différenciation entre le male et la femelle, les outils requis pour une bonne récolte, les fautes à éviter pour préserver le fruit, les étapes d'extraction de l'huile de lentisque, le conditionnement, le stockage, l'emballage et l'étiquetage.

El Tarf — Pas moins de 1.000 guides dédiés aux bonnes pratiques de récolte et d'extraction de l'huile de pistachier lentisque ont été distribués, au courant de cette semaine, au profit des familles productrices, résidant dans les mechtas relevant des communes de Bougous et El Ayoune, dans la wilaya d'El Tarf, a-t-on appris, mardi, auprès d'une source de la direction locale de l'environnement.

