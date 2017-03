Afrique: L'Algérie et le Congo décident de relancer leur coopération bilatérale dans tous les domaines

Alger — L'Algérie et le Congo ont décidé de relancer leur coopération dans tous les domaines, a indiqué mardi à Alger le président congolais, Denis Sassou N'Guesso, qualifiant sa visite d'Etat en Algérie de "succès total".

"C'est un moment historique, parce que nous avons décidé de relancer nos relations bilatérales dans tous les domaines", a déclaré M. Sassou N'Guesso à l'issue de son entretien avec le président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Qualifiant sa visite en Algérie de "succès total", couronnée par la signature d'une quinzaine d'accords de coopération dans tous les domaines, le chef de l'Etat congolais a estimé que la relance de cette coopération a été possible "grâce à la volonté politique et les idéaux que l'Algérie et le Congo ont toujours défendus".

Il a indiqué que son entretien avec le président Bouteflika a porté également sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation en Libye.

"Nous avons passé en revue l'ensemble des questions politiques africaines et internationales et avons surtout insisté sur la situation en Libye, dans la mesure où l'Algérie et le Congo font partie du comité des 10 Etats africains pour aider les frères libyens dans la recherche d'une solution inclusive de paix et de sécurité et de fonctionnement normal de l'Etat", a-t-il dit.

M. Sassou N'Guessou a affirmé que l'Algérie joue un "rôle important dans le règlement de la crise libyenne, comme elle le fait déjà dans d'autres crises de ce genre en Afrique".

"Nous pensons progressivement réussir à amener les frères libyens à se mettre ensemble autour d'une table pour trouver une solution à la crise qui secoue ce pays", a-t-il soutenu.