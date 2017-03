Congo-Brazzaville: Jeux universitaires - Le comportement anti sportif des responsables de l'université de Loango entache la clôture

La première édition des Jeux universitaires organisée par Barthel Production et management du 24 au 26 mars à Pointe-Noire a pris fin dans la confusion à cause du comportement blâmable des responsables de l'université de Loango qui ont causé des incidents regrettables peu avant la cérémonie de remise des trophées et la soirée culturelle prévue à cet effet.

Pourtant ces jeux universitaires ont bien commencé au CEG 5 février de Mpita, vendredi et samedi par des matchs de Nzango et de football. L'université de Loango vainqueur dans les deux disciplines a été sacrée championne. Les autres écoles telles Escic, Est-Le littoral, Hemip, ne se sont contentées de leur côté que des places d'honneur.

Dimanche 26 mars, les animations diverses (chants, théâtre, rap) ont eu lieu à l'EAD avant l'élection de miss université et la remise des prix. Ainsi, Esther Deholle de l'Est-Le Littoral a été sacrée miss université devant Victoria Montero de l'Escic, 1ere dauphine et Privat Danielle, de l'EAD, deuxième dauphine. Quant au concours de scrabble, il a été remporté par Aufray Ngatali de l'Escic.

Peu après, avant la cérémonie de remise des distinctions, les responsables de l'université de Loango engagent un bras de fer avec les organisateurs des jeux menacés, à qui ils réclament des récompenses plus onéreuses.

Aucune solution ne sera trouvée en dépit de nombreux pourparlers engagés pour aplanir les divergences. Dans la confusion, les distinctions sont remises aux vainqueurs dans la cour de l'EAD.

C'est à ce moment qu'un membre du comité d'organisation est agressé et blessé tandis que d'autres subissent des violences de toutes sortes devant l'assistance et les partenaires médusés.

En application du règlement des jeux, l'université de Loango a été sanctionnée pour avoir causé des troubles lors de la compétition et a perdu du coup tous ses titres.

Dommage que la première édition des jeux universitaires qui, pourtant a commencé dans le fair play s'achève dans le désordre à cause de quelques troubles de l'université de Loango qui n'ont pas compris que l'objectif des jeux au-delà de toutes distinctions qui pouvaient intervenir était avant tout de réunir les étudiants autour des compétitions et jeux sains dans un esprit de fair play et de camaraderie.

À travers ces jeux, les organisateurs ont voulu une adhésion massive et sans réserve des écoles, instituts et universités qui n'ont toujours pas l'occasion de faire épanouir les étudiants à travers les disciplines culturelles et sportives.

Au moment où la culture du civisme, du vivre ensemble et de la tolérance est plus qu'impérative, ce genre d'incidents qui n'honorent pas leurs auteurs et encore moins leurs responsables et établissement est plus que regrettable et blâmable.