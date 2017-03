Le député de la 3e circonscription de l'arrondissement 1 Emery Patrice Lumumba, Maurice Mavoungou, a organisé le 26 mars une rencontre avec les femmes de ladite circonscription axée sur le thème : «Femmes de Lumumba 3, consolidons le vivre ensemble». Profitant de l'occasion, celles-ci ont formulé une recommandation à l'endroit des parlementaires relative à l'adoption rapide d'une loi sur la parité dans le monde du travail.

L'activité s'est déroulée dans l'enceinte de l'école primaire Lien Athanase Dambou en présence de Victor Béli, suppléant du député. Celle-ci a marqué la fin des activités menées par ces femmes au sein de leur circonscription au cours de ce mois de mars dédié à la femme.

Cela, après des retrouvailles de convivialité qui les ont réunies au sein de leurs quartiers respectifs, le 8 mars dernier à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme qui a eu pour thème cette année : « Les femmes dans un monde du travail en évolution : une planète 50-50 d'ici à 2030 ».

Ainsi, tenant compte dudit thème, elles ont recommandé aux parlementaires de voter immédiatement et sans conditions, une loi sur la parité dans le monde du travail, « car la paix des cœurs et le vivre ensemble dépendent de la bonne santé économique de la femme», ont-elles dit dans leur message lu par Judith Sehosolo.

Une mission a été confiée à Maurice Mavoungou, le député que ses mandants appellent affectueusement «Ya Momo», de traduire leur doléance à l'hémicycle pour une parité effective dans le monde du travail.

Dans leur mot, les femmes de Lumumba 3 ont aussi relevé l'insuffisance des politiques mises en œuvre dans le pays en matière d'émancipation de la femme, la faible représentativité des femmes dans tous les secteurs et les inégalités constatées dans le code de la famille qui selon elles, accorde plus d'avantages aux hommes.

«Ce qui signifie que nous devons continuer de demander aux pouvoirs publics d'améliorer leurs politiques du genre. Notamment la relecture et l'adaptation aux réalités actuelles du code de la famille», ont-elles indiqué.

Acceptant volontiers de traduire leur recommandation à l'hémicycle, Maurice Mavoungou a souligné : « C'est notre rôle à nous les parlementaires d'assumer ce genre de responsabilité. Nous partageons cette préoccupation qui ne relève pas seulement des femmes de Lumumba 3.

Nous essayons de faire avancer les choses en ce qui concerne l'amélioration des conditions de la femme en général. Il y a des avancées significatives qui devraient être obtenues dans le pays de façon que les femmes s'affranchissent d'un certain nombre de difficultés auxquelles nous les hommes les avons pratiquement soumises». Par ailleurs, il les a encouragées à continuer leur combat pour une parité effective et a assuré de leur soutien dans cette lutte.

Pour ce qui est des actions menées par les femmes dans Lumumba 3 avec l'appui de leur député, il ressort de leur bilan présenté par Belinda Kouatouka, qu'outre les retrouvailles qui les ont réunies dans les quartiers, des opérations de salubrité ont été réalisées sur l'Avenue de la République (ex avenue de la Révolution) et à l'école primaire Lien Athanase Dambou. Elles ont aussi fait des dons de vivres aux personnes du troisième âge.

Conscient du rôle important que joue la Femme au quotidien dans les foyers et dans la société, dans son message, Maurice Mavoungou a appelé les femmes à bannir ce qui divise et œuvrer pour l'unité et la consolidation du vivre ensemble qui s'avère une impérieuse nécessité pour le peuple congolais. «Construisons notre circonscription ensemble », a-t-il insisté.

S'agissant toujours du vivre ensemble et de l'unité nationale, raisons pour lesquelles le député et son suppléant initient des activités, les femmes ont relevé la parfaite collaboration et l'entente qui règnent entre les deux, « un exemple du vivre ensemble que les habitants de Lumumba 3 doivent suivre » selon elles. Leur souhait ardent, ont-elles souligné, est de voir ce tandem se pérenniser et devenir plus solide.

De ce fait elles ont souhaité, dans leur mot de remerciement, leur candidature aux prochaines élections législatives, rappelant certaines de leurs actions notamment la rénovation de l'école primaire Lien Athanase Dambou et les travaux de réhabilitation en cours de l'école Charles Miningou qui était dans un sérieux état de délabrement.

Au terme de la rencontre, le député a offert à chaque femme un pagne wax en guise d'encouragement pour les actions menées au sein de la circonscription.