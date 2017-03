Congo-Brazzaville: Zao fête ses 35 ans de carrière à l'IFC de Pointe-Noire

Le samedi 1er avril à partir de 19 heures, le mythique Zao va fêter ses 35 ans de carrière sur la scène de l'Institut français du Congo (IFC). Trente cinq ans durant, il a eu la chance de grandir ou de vieillir avec un public fidèle et qu'il retrouve à chaque spectacle.

Pour ses 35 ans de carrière, Zao va s'offrir le hall de l'IFC de Pointe-Noire, une occasion pour lui de faire découvrir à ses fans, son univers musical, avec des morceaux qui, dans ces conditions deviennent magiques.

Il sera accompagné de Faustin Nsakanda et du « Pointe-Noire All Stars », composé de Brice Mizingou, Gaël Manangou, Lionel Kombo 2 Bayonne et Romaric Nzaou.

De son vrai nom, Casimir Zoba, Zao est un artiste de renommée internationale, son style est caractérisé par l'humour et la comédie. Mais plus qu'un simple comique, Zao est un artiste engagé qui fait passer, à travers le rire, des messages importants paraphrasant le plus souvent le vécu des humains.

Et si son nom « Zoba » en langue Lari, est le contraire d'une personne intelligente, Zao est loin d'être Zoba. Bien au contraire, c'est un homme intègre, moralisateur et intelligible qui dans les années 78 s'est destiné à l'enseignement en intégrant l'école normale des instituteurs.

Pour tout dire, Zao demeure l'un des plus grands artistes congolais voire le meilleur de sa génération. En 1982, il reçoit le prix Découverte Radio France Internationale (RFI), grâce à son titre « Sorcier ensorcelé » et une année après avec Corbillard, le Prix de la meilleure chanson au Festival des musiques d'Afrique centrale.

Dans cette chanson « Corbillard », Zao raconte l'histoire d'un mort qui ne veut pas aller au cimetière et qui tente de corrompre son corbillard de ne pas l'y emmener.

En s'imposant un style très humoristique, Zao a réussi là où les autres ont souvent échoué, sa musique attire toutes les générations. Et ses chansons sont embellies des thèmes sensibles et même tabou, à l'instar de Sida, Sorcellerie, Soulard etc... .

Le 1er avril, Zao sera à Pointe-Noire pour fêter ses 35 ans de carrière sur scène, un concert qui mérite d'être suivi avec une attention particulière.