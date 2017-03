Congo-Kinshasa: Prix littéraire Zamenga - Huit nominés, trois lauréats

Curieusement tous des Kinois, les heureux gagnants de la première édition du concours de littérature congolaise lancé pourtant à l'échelle internationale ont été présentés et primés à l'occasion d'une cérémonie organisée en leur honneur le samedi 25 mars au Centre Wallonie-Bruxelles.

Pour participer au concours, il fallait proposer une nouvelle originale inspirée du quotidien congolais ou de l'histoire du Congo. Le thème était libre mais il fallait que le récit de la nouvelle se rapporte à des réalités congolaises, a souligné Richard Ali. Le coordonnateur de l'Association des jeunes auteurs du Congo (Ajeco) ajoute que le jury constitué de Jean-Claude Ntuala, Yolande Elebe et Olivier-Jeff Kalala s'est prononcé après trois semaines de besogne.

Sur plus de 200 participants 8 ont été nominés et comme par hasard, tous des Kinois. Il s'agit de Serge Tshamala Kadima, Marshall Ahongo, Laurianne Matondo Odio, David Matasima, Boyimbu Medeleh La Bobleze, Brandon Bafalanga, Jocelyn Danga, Jules Mwamba Katshinka. Les trois premiers ont occupé les trois places du podium.

Ainsi le premier prix comprenant un lot de livres assorti d'un chèque de 1 000 dollars américains a été octroyé à Serge Tshamala Kadima Tshamala pour sa remarquable nouvelle intitulée L'os de l'albinos ; le second à Marshall Ahongo qui en plus des ouvrages a reçu 500 dollars américains pour Bottes noires et le troisième à Laurianne Matondo Odio qui, quant à elle, a reçu 300 dollars américains pour La Fille de ma mère.

Au terme de la cérémonie de remise de prix, Richard Ali s'est confié aux Dépêches de Brazzaville : « Personnellement en tant qu'initiateur du projet, je suis très ému et ravi de constater que ce prix a permis de découvrir des noms inconnus sur la scène de la littérature congolaise.

Les huit nominés ne font pas partie des écrivains ou auteurs que l'on croise lors de nos rencontres littéraires. Aucun d'eux n'était connu dans le milieu. C'est dire que l'appel à textes avait bien circulé. La preuve c'est que les gens ont répondu de toutes parts. Et, le premier prix n'est pas du tout connu.

Pourtant, c'est un bon écrivain, il a écrit un très bon texte. C'est pareil pour le deuxième et le troisième. De tous les nominés nous n'avons reçu que de bons textes. Désormais, l'on devra compter Serge Tshamala, professeur de français au Collège Boboto, parmi les écrivains congolais et il en sera de même pour chacun d'entre eux ».

Fruit d'un partenariat scellé à plusieurs niveaux, ce qu'a affirmé Richard Ali, le concours a vu le jour grâce à la synergie des efforts de la Délégation Wallonie-Bruxelles, l'Association des jeunes écrivains du Congo, l'Association pour le leadership et l'excellence (Alef), les Éditions Médiaspaul et Mabiki.

Ils ont voulu, en le baptisant Prix littéraire Zamenga, « rendre hommage à l'un des grands auteurs congolais, sinon le plus populaire d'entre eux, en l'occurrence feu Zamenga Batukezanga ». Lancé en marge de la Journée internationale de l'écrivain africain, le 07 novembre 2016, il a suscité l'intérêt de plusieurs personnes.

Un engouement a été constaté déjà un mois après le lancement avec la réception de plus de 200 manuscrits, mails y compris, car le concours avait été lancé à l'échelle internationale. Les Congolais résidant au pays et même ceux de la diaspora pouvaient y participer.

Cap vers la 2e édition

À peine s'en était fini de la première édition, Richard Ali affirmait déjà qu'il se préoccupait à créer un cadre propice à un avenir meilleur pour la suite. À ce propos Les Dépêches de Brazzaville l'ont entendu soutenir : « Nous souhaitons que la deuxième édition du Prix littéraire Zamenga qui pourrait être lancée à partir d'avril soit accompagnée par des sponsors.

La première a été soutenue par un particulier qui aime la culture mais il serait préférable qu'il en soit autrement la prochaine fois. Notre vœu c'est que des sponsors et de grandes institutions qui viennent en appui à la culture nous rejoignent. Cela permettra de pérenniser ce projet ».

Cela ne fait pas partie du quotidien kinois de voir se tenir une cérémonie de remise de prix littéraire comme ce fut le cas ce week-end. Les lauréats peuvent se réjouir d'entrer dans l'histoire de la littérature congolaise de bien belle manière à l'occasion de la première édition du Prix Zamenga, un prix congolais pour les Congolais.

Cette initiative a été vivement saluée par un bon monde car il se trouvait même des gens debout dans la Salle Brel qui était à son comble. Richard Ali a à cet effet déclaré : « Cela n'arrive pas souvent.

Mais nous avons compris qu'il faut faire de la littérature un événement si l'occasion le permet. Organiser des concours et donner des récompenses pour faire en sorte de créer de l'émulation et de l'intérêt pour la chose. Cela va favoriser des rencontres et permettre aux gens de comprendre que par la culture il est possible de gagner sa vie ou d'être reconnu pour son talent ».