Congo-Kinshasa: Emergence économique - Une nouvelle équation cette fois politique

Le processus politique chaotique suscite de nombreuses inquiétudes dans le monde économique. Si 2016 s'est révélée plus difficile que 2015 à cause de l'accentuation des incertitudes et autres agitations, cette année électorale s'annonce encore plus délicate.

Ce lundi avant-midi, les activités commerciales étaient en berne suite aux foyers de tension. Sur l'avenue du Commerce, poumon économique de la ville de Kinshasa, les magasins ont fermé leurs portes. Sans l'application effective de l'accord politique de la Saint Sylvestre, les opérateurs économiques doivent se préparer à des lendemains plutôt sombres.

Depuis 2001, plus précisément au sortir de la guerre, la RDC s'est engagée dans un long et pénible processus de réformes structurelles et conjoncturelles. Au départ, le but recherché était de briser les stigmates de la crise des années 1990, avec les pillages qui ont dévasté l'économie nationale.

Pour de nombreux analystes, la situation qui a prévalu dans le pays tout au long de 2016 marque un retour en arrière considérable pour le pays.

Au-delà de la crispation politique, il y a eu une baisse des investissements et un ralentissement des projets en cours d'exécution. Sur le plan minier, le cuivre, principal minerais exporté, a connu une baisse de plus de 20 % en 2016.

La combinaison de la crise économique internationale, la baisse des cours mondiaux des matières premières et la crise politique est en train d'anéantir des années de travail pour remettre le pays dans la voie du développement.

L'instabilité politique aura forcément des répercussions directes sur la vie économique. "Le défi immédiat pour la RDC est de réduire l'incertitude politique et d'atténuer les déséquilibres macro-économiques", affirme la Banque mondiale (BM) dans son rapport sur la situation économique et financière de la RDC en 2016.

L'ennemi du secteur financier et économique est l'incertitude du lendemain. Il est urgent de pacifier le pays par des décisions courageuses. Dans le cas contraire, la politique va continuer à affecter profondément l'économie du pays.

Pour la BM, toute stabilité économique ne peut être envisagée sans une stabilité politique. "La RDC devrait éviter une situation où les tensions politiques pourraient se nourrir les unes des autres, conduisant à l'instabilité et au déclin de l'activité économique", a-t-elle conclu.