Notons que l'avant dernière journée du Printemps des poètes a été marquée par un colloque tenu sur le thème « actualité et discussion de la poésie africaine » en présence des écrivains congolais notamment, Alima Madina et Florent Sogni Zaou, ainsi que la guinéenne N'Deye Salimatou Somparé.

Ce partage d'émotion s'est poursuivi avec l'entrée en scène des jeunes du Samu Social qui ont rejoint ces élèves dans une finale en musique et en danses. L'IFC a remercié les membres du comité de sélection des poèmes pour leur application, notamment Apen's, Ange Pémo, Huguette Nganga Massanga et Jean-Baptiste Utaliane.

Cette poésie en scène est un travail que les élèves des lycées Victor Augagneur, Pointe-Noire 2, Mpaka et Charlemagne ont réalisé. Ils étaient accompagnés par Jehf Biyeri et Selma Mayala, sous la direction artistique de Gabriel Okoundji, poète franco-congolais de renommée internationale.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.