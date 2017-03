Afrique: Algérie-Congo - Signature de 15 accords et mémorandums de coopération

Alger — L'Algérie et la République du Congo ont signé mardi à Alger 15 accords et mémorandums de coopération dans différents domaines, conclus à l'occasion de la 7ème session de la grande commission mixte algéro-congolaise qui s'est tenue à Alger les 25 et 26 mars.

La cérémonie de signature a été présidée par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, qui effectue une visite d'Etat de quatre jours en Algérie, à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Treize accords ont été paraphés par le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et son homologue congolais, Jean Claude Gakasso.

Il s'agit d'un protocole de coopération relatif à la formation dans le domaine maritime, d'un mémorandum d'entente dans le domaine de la formation des diplomates entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, d'un mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine de la poste et des technologies de l'information et de la communication, d'un accord de coopération culturelle et d'un mémorandum d'entente dans le domaine de la formation et de l'enseignement professionnels.

Les deux ministres ont également signé un protocole d'accord dans le domaine de l'enseignement supérieur, d'un accord de coopération dans le domaine des ressources en eau et de l'environnement, d'un mémorandum d'entente dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, d'un accord dans le domaine de la santé vétérinaire, d'un accord commercial et d'un accord relatif à l'exemption de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de service.

Par la même occasion, un protocole d'accord de coopération a été signé par le président de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), Mohamed Laid Benamor, et son homologue de la Chambre congolaise de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers, Paul Abambi.

Un mémorandum d'entente sur la promotion du commerce extérieur a été également signé par Chafik Chiti de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur et par l'ambassadeur du Congo en Algérie, Jean Pierre Louyebo.