Gabon: Ouverture du dialogue de sortie de crise, sans le camp de Jean Ping

Pour le chef de l'Etat, « il n'y a rien de nouveau sous le soleil gabonais », allusion faite à la crise post-électorale de 2016. « Ce que certains appellent crise est et doit rester une querelle de famille », a-t-il estimé. Et se livrant à un éloge de la palabre et du dialogue, Ali Bongo Ondimba a dit que ces vertus sont des « éléments essentiels » de « l'ADN politique » des Gabonais. « Vous débattrez de tout », a-t-il lancé aux participants au dialogue : « nos institutions doivent refléter notre identité ».

Le président a notamment, dans son allocution, brossé un tableau de l'histoire politique du Gabon dès avant l'indépendance. « La vérité des faits, a-t-il souligné, est que les palabres post-électorales » sont une constante dans le pays. « Crise politique au Gabon ? Non, querelle de famille », a cité Ali Bongo, en guise d'exemple, en se référant au titre d'un article de presse datant de 1958 et évoquant un litige électoral entre deux personnalités gabonaises de l'époque.

