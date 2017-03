Cameroun: Assemblée nationale - Cinq projets de loi sur la table

L'un des textes reçus hier autorise le président de la République à ratifier une convention dans le domaine de la lutte contre l'évasion fiscale.

La conférence des présidents tenue hier à l'Assemblée nationale, sous la présidence du Très honorable Cavaye Yeguié Djibril, a jugé recevable cinq projets de loi transmis par le gouvernement. Parmi ceux-ci, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention entre le Cameroun et l'Afrique du Sud, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts. Ladite convention avait été signée le 19 février 2015. Ce projet de loi sera défendu devant la Commission des Finances et du Budget par le ministre des Finances, assisté de son collègue des Relations extérieures.

D'autre part, la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, comme l'a indiqué l'honorable Théophile Baoro, vice-président de la chambre lors de la plénière qui a suivi, examinera les quatre autres projets de loi. Il s'agit notamment du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention des Nations unies sur le contrat de transport international de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer (règles de Rotterdam), adoptée le 11décembre 2008 à New York. Ce projet de loi sera défendu par le ministre du Commerce. Tout comme le projet de loi autorisant le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun à la convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, adoptée le 11 avril 1980 à Viennes.

Le Ministre du Commerce est également attendu pour la présentation du projet de loi devant être ratifié, sur la convention des Nations unies sur l'utilisation des communications électroniques dans les contrats internationaux, adoptée le 23 novembre 2005 à New York. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique est, quant à lui, attendu pour défendre le projet de loi visant à ratifier l'accord entre le Cameroun et la Corée relatif à la promotion et à la protection des investissements, signé le 23 décembre à Yaoundé.