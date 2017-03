Cameroun: Semences agricoles - Demandez la qualité !

Pour s'assurer d'une bonne production, les agriculteurs doivent s'approvisionner auprès des semenciers agréés qui bénéficient d'une production certifiée.

La semence c'est la partie d'un végétal permettant sa multiplication ou sa production, à savoir : graine, bouture, plan, rejet tubercule, bulbe, spore, vitroplant. D'après Anatole Ngoumba, coordonnateur du Programme national semencier (Papronas), il ne suffit pas d'avoir une semence mais, une semence de qualité. Est considérée comme étant de qualité, une semence mise au point par une structure de recherche agricole et qui possède des caractéristiques telles qu'une appartenance à un cultivar (variété) reconnu pour ses avantages, une pureté spécifique et variétale, une bonne vigueur et un bon état sanitaire.

Au Cameroun, l'Institut de recherche agricole pour le développement (IRAD), l'Institut international d'agriculture tropicale (IITA) et certains particuliers, s'occupent de la recherche. Il faut cependant rappeler que l'activité semencière est libéralisée. Après l'étape de la recherche, vient l'étape de la sélection. Les Gic et autres coopératives d'agriculteurs qui interviennent dans cette étape, s'attèlent à trier pour distinguer les semences de qualité de celles ne répondant pas aux caractéristiques requises, notamment, en termes de taille. Les cultivateurs peuvent alors se diriger vers eux et notamment des services déconcentrés du ministère de l'Agriculture et du Développement rural (Minader), pour se ravitailler. Ils ont aussi la latitude de se rapprocher des multiplicateurs de semences reconnus par le Minader.

Au niveau du Programme, on met un accent sur l'utilisation des semences de qualité. En prélude à la campagne agricole lancée le 10 mars dernier, le Papronas a justement lancé un appel dans ce sens, en direction des agriculteurs : « La semence de qualité contribuerait à une production de haut rendement ». En effet, la semence de qualité présente des avantages tant agronomiques qu'économiques. Sur le plan agronomique, elle se caractérise par une uniformité dans les plants à la levée. D'un point de vue économique, la semence se caractérise par une augmentation des rendements et une réduction des importations. Seulement, à cause de l'intrusion dans la filière de nombreux aventuriers, des semences non étiquetées et de qualité douteuse se retrouvent sur le marché. D'où l'importance d'un contrôle régulier dans les lieux de vente.