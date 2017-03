Cameroun: Astuces - Comment produire des boutures de manioc ?

Conditions environnementales

La production de boutures de manioc nécessite une température de croissance supérieure à 18°C, un approvisionnement en eau régulier et bien reparti ainsi qu'un plein ensoleillement. Le sol choisi doit être profond, léger, sablo-argileux, bien drainé et riche en humus.

Choix et préparation du site

Tout dépend prioritairement du climat, de la nature du sol et du relief. Les sites plats situés près des sources d'eau sont généralement conseillés. Les terrains situés en zones forestières, nouvellement ouverts doivent être débarrassés de toutes les souches d'arbres souvent porteuses de champignons parasites. Il faut opter pour une superficie de plus d'un hectare. La préparation du sol consiste à faire un labour profond suivi de billons. Il faut confectionner à cet effet des planches de 12cm de longueur x 80cm de largeur x30cm de hauteur écartées de 50 cm les unes des autres.

Préparation des mini-boutures

A chaque type de bouture correspond un style de préparation. D'une manière générale, il faut prélever les boutures à partir des tiges vigoureuses et saines d'un manioc âgé d'environ neuf à 12 mois. On distingue les boutures apicales (sommets de la tige de manioc constitués de feuilles), les boutures aoûtées (qui sont situées à la base de la tige et disposent de nœuds appelés « aoutés ».C'est la partie la plus vieille de la tige) et les boutures semi-aoûtées (parties situées au milieu de la tige constituées d'« août » et ayant la particularité d'être tendres). S'agissant des boutures apicales par exemple, il faut soigneusement enlever toutes les feuilles en laissant les plus jeunes et placer chaque bout dans l'eau jusqu'à environ huit semaines.

Mise en place du champ semencier

A ce stade, on remplace les planches par les buttes ou les billons. Pour ce faire, il est conseillé d'utiliser les boutures de 20 à 30 cm avec quatre à sept nœuds. Il est conseillé d'éviter les boutures fourchues. Les écartements sont de 2,5m entre deux plants sur la ligne et 1 mètre entre deux lignes.