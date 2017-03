Cameroun: A la recherche de la compétitivité

L'objectif de la réforme portuaire est de sept jours à l'import et deux jours à l'export. L'attractivité du port de Douala en dépend

La visite, vendredi dernier, d'une mission de la Banque mondiale au Guichet unique des opérations du commerce extérieur (GUCE), s'inscrit dans le cadre de la recherche de la compétitivité du port de Douala. Une place par laquelle transite plus de 95% du commerce extérieur du Cameroun, sans compter le trafic destiné aux pays voisins enclavés. On comprend donc pourquoi, depuis plusieurs années, la longueur des délais de passage des marchandises au port de Douala, tant à l'import qu'à l'export, préoccupe les opérateurs économiques, les autorités et les partenaires au développement.

« Le temps de passage d'un container qui arrive au port de Douala est relativement long par rapport aux autres ports africains », constate Nicolas Peltier-Thiberge, directeur du Secteur transport pour l'Afrique centrale et occidentale à la Banque mondiale. Après avoir fait le tour des installations du GUCE, il déplore la longueur des délais de passage des marchandises qu'il situe autour de 16 jours au port de Douala. A titre de comparaison, il cite le port de Lomé au Togo où on est rendu à deux jours. C'est dire qu'en dépit des efforts faits ces dernières années, les délais demeurent perfectibles à Douala. La Banque mondiale est engagée aux côtés du Cameroun pour les raccourcir. L'enjeu est de taille, dans un contexte où le port de Douala, en concurrence avec les autres ports en activité dans le golfe de Guinée, doit tout faire pour être compétitif et continuer à capter une bonne partie du trafic maritime international qui transite par cette région.

C'est pour atteindre cet objectif qu'une étude avait été prescrite sur la compétitivité du port de Douala. Une place déjà « limitée au plan physique et infrastructurel », d'après l'Autorité portuaire nationale (APN), qui interrogeait il y a quelques années le mode d'organisation des activités dans ce port et son impact sur les délais de passage des marchandises. La recherche de la compétitivité doit donc absolument tenir compte de l'exigüité physique de ce port, conçu pour accueillir un trafic de 10 millions de tonnes. Alors qu'en 2013, selon l'APN, ce port a traité 10 564 280 tonnes de marchandises, d'où « sa situation de sous-capacité ». Toujours engagée dans la recherche de la compétitivité, l'APN avait également rappelé en 2014 « la nécessité pour le Cameroun de se doter d'une compagnie de transport maritime adaptée aux besoins de son économie ». Citant à titre d'exemple, le fait que la desserte maritime est assurée par des navires non-adaptés aux caractéristiques de nos produits d'exportation.

La parole aux acteurs

Timothée Amougou Medja: « Il faut diffuser largement l'information »

DG de la Société camerounaise de transit et de transport

« Les opérateurs disposent d'un espace de discussion au Conseil national des chargeurs du Cameroun où, avec les commissionnaires agréés en douane, etc. nous formulons des propositions. Pour l'instant, il est question de diffuser largement l'information pour que chaque importateur sache ce qu'il devrait faire afin d'agir en amont et éviter des amendes pour les opérations en retard. C'est une proposition qui a été formulée à l'occasion de la rencontre d'évaluation mensuelle qui vient de se tenir pour le mois de mars. »

Richard Mfeugwang: « On a proposé un compte-tampon »

Transitaire

« Dans le cadre des concertations, les opérateurs du transit ont proposé la création d'un compte-tampon pour les usagers de la SGS qui paient les frais de leurs opérations en dehors de la BICEC. Ainsi, le temps nécessaire au transfert de l'argent et à la vérification sera économisé. Ceux qui paieront déclencheront automatiquement le processus, quelle que soit la banque qui reçoit leur paiement. On attend que le ministre des Finances valide cette proposition. »

Jean Charles Mbala: « Quand tout marche, les délais sont respectés »

Transitaire

« En fait, il y a beaucoup de paramètres qui compromettent le passage des marchandises au port de Douala. Il y a un paramètre comme la connexion Internet. Et si ça ne marche pas, quel que soit le cas, la marchandise va connaître un certain retard par rapport aux délais. Mais quand tout marche normalement, ces délais sont respectés. C'est-à-dire, dans les 48 heures qui suivent, le dossier est finalisé. Quand le dossier est finalisé, la marchandise doit sortir. On ne peut tendre que vers l'amélioration des conditions de travail, et surtout des infrastructures. Ce n'est que par là qu'on peut passer pour voir ces délais de plus en plus respectés. »