Congo-Kinshasa: L'ONU confirme la mort de ses deux experts

Ces deux experts de l'ONU étaient accompagnés d'un interprète congolais, Betu Tshintela, un chauffeur de moto, Isaac Kabuayi, et deux autres chauffeurs de moto non identifiés.

Pour sa part, Human Right Watch exige « une enquête internationale indépendante sur ces morts et disparitions, mais aussi sur les violences généralisées dans la région du Kasaï ».

Le chef de l'ONU a émis l'espoir que la cause de leur mort sera déterminée à la suite d'un examen plus approfondi.

Le secrétaire général de l'ONU a assuré que l'ONU fera tout son possible pour que justice soit rendue. Il a aussi transmis ses condoléances aux familles, aux proches et aux collègues des victimes.

Les corps de Michael Sharp et Zaida Catalán, deux experts de l'ONU disparus le 12 mars dans la province du Kasaï-Central, ont été retrouvés lundi près de la localité de Bunkonde, a déclaré mardi soir le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, confirmant une information révélée plus tôt par la presse.

