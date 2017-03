Cameroun: An 32 du RDPC à Bamenda - L'incroyable mobilisation des militants par Paul Atanga Nji

Déjouant tous les pronostics (eu égard à la crise anglophone), le délégué permanent du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) pour la Mezam (région du Nord-Ouest), a été accueilli par une immense foule en liesse et acquise pour Paul Biya, vendredi dernier.

S'il est une personne sur laquelle Paul Biya le président national du Rdpc et chef de l'Etat peut compter lorsque le ciel est gris, c'est bel et bien Paul Atanga Nji. Ancien Président de la Section départementale Rdpc de la Mezam, Paul Atanga Nji, par ailleurs Ministre chargé de Missions à la présidence de la République, et Secrétaire permanent au Conseil national de sécurité du Cameroun, en leader politique incontestable, a réussi à mobiliser en masse, les militants du Rdpc le 24 mars 2017, au 32ème Anniversaire du parti de la Flamme.

Il est 10 heures ce jour-là lorsque Paul Atanga Nji fait son entrée au palais des congrès de Bamenda. Ce fidèle lieutenant de Paul Biya, est accueilli par une foule en liesse. Avant cela, le Délégué permanent du Comité central du Rdpc pour la Mezam, lequel avait déjà pris ses quartiers une semaine plutôt à Bamenda, a conduit les sept présidents de Sections de sa sphère politique, à braver les menaces lancées à l'endroit des militants. Ayant sans doute vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, bien de contempteurs de Paul Atanga Nji, ont pu se rendre compte de sa légitimité politique auprès des populations de la Mezam. Aussi, a-t-on vu déferler vers le palais des congrès de Bamenda, des milliers de militants en uniformes du Rdpc, Ojrdpc et Ofrdpc

Plein d'assurance, Paul Atanga Nji a raffermi les militants du Rdpc sur la nécessité d'apporter un soutien infaillible à Paul Biya, Père du Renouveau. Aussi a-t-il mis en garde contre ceux qui présentent le fédéralisme sous sa version de 1961, comme une solution aux doléances des populations des régions anglophones. Paul Atanga qui a sensiblement fait reculer le Sdf dans la Mezam depuis 2011, reprenant le chef de l'Etat, a réitéré le caractère unique et indivisible du Cameroun. Et pour l'étayer, il a présenté la création de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme par Paul B iya, comme une volonté indéniable d'en finir avec les remous sociaux en cours dans la partie anglophone du pays.

Sur ces entrefaites, Paul Atanga Nji qui a exhorté les militants du Rdpc à ne pas céder à l'effroi de ceux qui prônent la violence, a ensuite mis le cap sur la Section Rdpc de Mezam 1 B où, une foule enthousiaste qu'égayaient des groupes de danses, l'a accueilli avec joie et espoir, à la mairie de Bamenda 1er. La caravane du Ministre, s'est par la suite, ébranlée vers la Section Rdpc de Mezam 1 A.

« Nous irons jusqu'au bout du monde. Le Rdpc ne reculera pas dans le Nord-Ouest, et rien ne nous arrêtera », a lancé Paul Atanga Nji à l'adresse de ses camarades à qui, il a rendu hommage pour avoir travaillé dur pour la primauté du Rdpc dans la Mezam.

Voilà donc qu'en dépit du non-succès qu'il a rencontré dans sa tentative (de bonne foi) d'apaisement de la crise anglophone, la célébration du 32ème Anniversaire du Rdpc à Bamenda, a démontré toute la légitimité de Paul Atanga Nji auprès des populations. Bien plus, le tempérament médian et modéré de Paul Atanga Nji, est de ceux dont a besoin le Cameroun pour réunir tous ses fils autour d'une table.

Camer.be vous propose de vivre en couleurs la tournée politique victorieuse de Paul Atanga Nji ce 24 Mars 2017 à Bamenda.