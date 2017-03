Algérie: BNA - Presque toutes les opérations bancaires accessibles via le web

Alger — La Banque nationale d'Algérie (BNA) a annoncé mardi à Alger un nouveau service destiné aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises, et qui offre l'avantage pour les clients de la banque d'effectuer presque toutes leurs opérations bancaires via le Web.

Ce service qui sera lancé dimanche prochain, permet au client BNA de faire presque toutes les opérations au niveau de n'importe quelle agence mais également en ligne. Il s'agit notamment de la consultation des soldes, les virements entre comptes, l'historique des mouvements, la commande de chéquiers avec la possibilité de téléchargement des différents documents bancaires et l'accès aux services messagerie.

Baptisée "BNA.net", cette prestation propose aussi le service de télépaiement fiscale et les virements des salaires pour les entreprises, a-t-on indiqué lors de la cérémonie de lancement.

Selon le P-dg de la BNA, Achour Abboud, ce service s'inscrit dans le cadre des efforts pour moderniser, enrichir et diversifier les services bancaires pour les entreprises et les particuliers mais aussi pour l'amélioration de la qualité de la relation entre la banque et ses clients et de la hisser aux standards internationaux".

"BNA.net c'est une solution novatrice, performante et souple parmi tant d'autres déjà concrétisées dans les services e-banking et qui visent l'externalisation des services bancaires, pour mieux prendre en charge tous les besoins de la clientèle en termes de transactions en ligne et en temps réel via les smartphones, tablettes et PC portables avec davantage de sécurité", a-t-il- soutenu.

Pour le directeur des instruments et des moyens de paiement à la BNA, Brahim Boudjelida, BNA.net est proposé en 2 packs payants: le pack "Net" destiné aux particuliers et le "Net+" pour les entreprises.

La BNA qui est la première banque à procéder à la centralisation de ses services, compte 212 agences, et 17 directions régionales.