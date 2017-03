opinion

Le professeur Vincent-Sosthène FOUDA était mercredi 22 mars face à ses collègues et autres étudiants de l'Ecole Normale Supérieure de Yaoundé. C'était dans le cadre des rencontres du Club Kwame Nkruma.

Sur invitation du professeur Charles Romain MBELE chef de département de philosophie de l'Ecole Normale avec pour principal contradicteur le professeur NKOLO FOE vice-président du Conseil pour le Développement de la Recherche en sciences sociales en Afrique CODESRIA dont le siège est à Dakar au Sénégal. Le thème de la conférence, « Cameroun : entre fédéralisme théorique et décentralisation pratique, ma réponse pragmatique ».

C'est à 14h30 que le chef de département de philosophie a planté le décors de la conférence en accueillant le conférencier et en précisant qu'il était important dans les temps que connait notre pays que les philosophes dans leurs échanges aident le peuple à comprendre les enjeux du monde présent et ceux du monde qui vient. La question fédérale occupe l'espace d'échange au Cameroun depuis plusieurs mois et la présence du professeur Vincent-Sosthène FOUDA au Cameroun est une occasion de le questionner sur le regard qu'il pose sur ces débats dont il est l'un des meilleurs spécialistes et que sa prise de parole s'enracinera dans la pensée de Montesquieu philosophe et sociologue des Lumières.

Prenant la parole le conférencier a salué le directeur de l'Ecole Normale Supérieure « auguste institution, le chef de département le professeur Charles Romain MBELE, le professeur NKOLO FOE - qui, dans le cadre des journées du Club Kwamé Nkruma permettent et rendent possible cette "Dies academicus" où historiens, philosophes, philologues, politologues peuvent échanger. C'est ainsi que nous pouvons élargir les murs du savoir et surtout lutter contre la dictature du relativisme. Notre volonté dans nos échanges n'est ni de conserver la culture du passé ni de créer une culture nouvelle mais de créer un chemin dans la confusion de ces temps que nous vivons, ou rien ne semble bouger, tout est figé, nous devons nous efforcer à expliquer comme disait saint Augustin la regio dissimilitudinis, la région de la dissimilitude, qui pousse comme de l'ivraie dans notre espace public. Oui quand tout est bloqué, quand tout est figé, la parole du philosophe est demandée parce qu'il est le point fixe qui pivote sur lui-même pour regarder le chemin parcouru mais aussi qui se projette pour faire des enfants de ce jour des citoyens de demain. »

Convoquant tour à tour Montesquieu dans l'esprit des lois, Tocqueville et le fédéralisme aux Etats-Unis, le conférencier a dit que le fédéralisme implique un ensemble d'institutions politiques qui structurent la division territoriale du pouvoir et de la décision politique, par conséquent il ne peut être compris qu'en remontant à ses fondements politiques et normatifs. La prise en considération des normes et des valeurs est particulièrement importante lorsque le fédéralisme est examiné dans un contexte de multinationalisme, c'est-à-dire dans sa capacité à gérer la diversité culturelle territoriale tout en préservant l'unité de la société politique. C'est dans cet esprit qu'il est important a-t-il souligné que nous fassions une analyse théorico-historique à partir de Montesquieu et de l'enraciner dans la réalité camerounaise depuis 1840 date à laquelle il a situé la naissance de l'espace public de dialogue et de confrontation avec l'Occident. Voilà pourquoi la « république fédérative » de Montesquieu est le « fruit d'une convention entre des corps politiques préexistants, d'une « société de sociétés », donc, qui combine les avantages intérieurs des républiques et la force extérieure des monarchies ». Le fédéralisme suivant Montesquieu est surtout une projection de l'idéal du vivre ensemble dont un des principaux objectifs est d'assurer à des territoires une suffisante autonomie politique dans le but de préserver l'intégrité de l'État et de la nation qu'il projette en ayant en permanence une vue sur les principes d'unité et de diversité au sein de l'espace partagé qu'est l'Etat-Nation dans le conteste camerounais. Le fédéralisme devrait donc en principe favoriser la question sociale ainsi que le respect des différences, l'autonomie des entités fédérées

et l'interdépendance dans la quête de solutions à des problèmes communs, le respect des choix sociaux singuliers et la solidarité intercommunautaire. Le conférencier a souligné aussi que comme mode de gestion de la diversité, le fédéralisme fait appel au compromis et au consensus, tout comme à l'équilibre et aux contrepoids. En sommes il tâche de concilier des principes qui semblent pourtant contradictoires. Le fédéralisme renvoie donc sans cesse, dans ses fondements normatifs, à l'univers de la vertu.

Il n'en demeure pas moins que le fédéralisme peut être appréhendé de manière à mettre l'accent non seulement sur ses dimensions institutionnelles (constitution, partage des pouvoirs, mécanismes de coordination, etc.), mais aussi sur les principes, les valeurs, les normes qu'il tente d'incarner (autonomie, hétérogénéité, interdépendance, solidarité). À cet égard, il est possible d'aborder l'éthique du fédéralisme dans une perspective téléologique qui insiste davantage sur les buts et les finalités (les conséquences pratiques des choix effectués) que sur les fondements des normes elles-mêmes. C'est à ce niveau que le conférencier a convoqué le ministre Abouem A Tchoyi qui dans une tribune publiée le 10 janvier 2017 et intitulée : « Les six facettes du problème anglophone »

« Qu'on le veuille ou non, la colonisation britannique, tout comme la colonisation française, a produit une culture et des traditions institutionnelles, politiques, administratives, managériales et autres. Elle a aussi façonné des manières de raisonner et de vivre. Il était donc nécessaire de prendre en compte, de manière équitable, malgré la fin de l'Etat fédéral, ce double héritage des systèmes anglo-saxon et français. L'Etat du Cameroun s'y était engagé. »

La suite de la conférence

La question de l'Etat et celle, corrélative, à la décentralisation et ou au fédéralisme font partie des sujets qui divisent l'opinion publique aujourd'hui au Cameroun et affaiblissent les états-majors des partis politiques qui se terrent dans un mutisme sans précédent dans la vie politique camerounaise. Le sujet du fédéralisme est porté par les revendications des enseignants et des avocats du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et revendiqué notamment par le vice-président du Social-Democratic Front le député Joshua Osih. Le député du SDF n'hésite d'ailleurs pas à dire que le fédéralisme est le pendant francophone de la décentralisation ! La décentralisation justement, elle est portée par la loi fondamentale du Cameroun en son article 1 alinéa 2 « La République du Cameroun est un Etat unitaire décentralisé ». Le Cameroun a vécu le fédéralisme dès les premières années de son indépendance et a tiré les conséquences de la nécessité d'avancer vers une République unie consacrée par voix référendaire le 20 mai 1972. Beaucoup de Camerounais constatent que l'Etat unitaire a beaucoup de mal à se décentraliser. Yaoundé reste et demeure le lieu où se prennent les décisions, lieu où les fonctionnaires des quatre coins du pays, de la sous-préfecture la plus éloignée à celle la plus proche viennent suivre les dossiers abandonnant leurs postes des jours, des semaines, voire des mois. Ce centralisme administratif accroît l'invisibilité de l'Etat dans les coins les plus reculés du pays, et constate son absence aussi.

En même temps, les couches populaires du pays sont malmenées par le chômage et l'accroissement des inégalités. Le lien est parfois vite trouvé entre lourdeurs administratives, trop de centralisme et le chômage. Du coup naît dans les zones anglophones une certaine nostalgie de l'époque fédérale, même chez ceux de nos compatriotes plus jeunes qui ne l'ont pas connue (cette époque).

Il se dégage ici la nécessité de construire un Etat-Nation camerounais issu de ce double héritage et non de superposer jusqu'à l'infini des concepts auquel parfois, nous-mêmes acteurs politiques,

universitaires, peinons à trouver un sens avant de vouloir les exposer et expliquer à nos concitoyens. D'où la nécessité d'une double recherche empirique et théorique.

Un Etat présent n'est pas synonyme d'un Etat centralisateur

Les Camerounais ne subissent pas le poids de l'Etat, mais subissent le poids de sa centralisation. L'Etat n'est pas partout présent dans notre pays ; sinon personne ne ferait autant de kilomètres pour se faire établir une pièce d'identité, pour porter plainte, pour suivre un dossier d'avancement, etc. A l'inverse, l'Etat est trop centralisé. Voilà pourquoi il n'est pas partout présent, il est de ce fait très loin des Camerounais et de leurs préoccupations. Il y a des coins dans le triangle national, à 70 km de Yaoundé où les populations n'ont pas de preuve de l'existence de l'Etat dans ses fonctions régaliennes. Pas de police, pas de gendarmerie, pas d'hôpital, pas d'école, pas de sous-préfecture, pas de route, pas d'électricité, pas d'eau courante. Cette réalité est d'autant plus brutale que les repères dans lesquels nous vivions ont été sérieusement ébranlés. Les repères traditionnels d'abord. Pendant très longtemps, l'Etat c'était l'administration surtout territoriale avec son administrateur colonial, le village portait les valeurs dites traditionnelles. La religion de nos pères jouait un rôle stabilisateur. Aujourd'hui, c'est l'école moderne qui porte les valeurs dites civiques, mais justement cette école est absente dans l'étendue du territoire national. Les enfants et même les adultes en quête d'éducation et de sens sont laissés à eux-mêmes. Quand une école publique est dirigée par un « maître de parent » qui doit à la fois être le directeur et l'instituteur dans les 6 classes du primaire, même le sorcier le plus grand de la communauté y perdrait son sens de l'orientation. L'Etat centralisateur tient donc les citoyens loin des grilles de lecture et de compréhension de l'Etat et de la Nation. Personne ne souhaite un Etat omniprésent, tout le monde souhaite la présence de l'Etat; c'est ainsi que la majorité des Camerounais comprend la décentralisation. La difficulté du régime de 1982 réside dans le contrat de dupes dans lequel il a enfermé le peuple camerounais, ce contrat est la décentralisation impossible. L'Etat unitaire ne tient pas parce que sa construction a été interrompue pour des raisons que beaucoup d'entre nous ignorent. Il est resté centralisateur et la décentralisation n'est qu'une vue de l'esprit.

Le Cameroun peut-il sortir de ce piège ?

Les peuples du Cameroun ont connu l'administrateur colonial en tournée, ont vu le chef de district, le sous-préfet en tournée. 99 ans après que reste-t-il? Nous sommes à un an du siècle! Quand nous prenons pour référence la fin de la Guerre de 1914-18, quelle administration ont pensé les pères de l'indépendance ? Les populations qui manifestent et qui ont prévenu : « mon frère, comme personne ne veut nous écouter, tout le monde finira par nous entendre » a dit le Dr Ngwang Gumne, un des principaux leaders du courant sécessionniste au ministre David Abouem A Tchoyi. Nous devons relever qu'il n'a pas dit « nous proclamons notre indépendance »; pourtant, c'est l'un des principaux leaders sinon le principal leader du courant sécessionniste qui met en difficulté le régime de Yaoundé aujourd'hui. Le peuple, le silencieux comme celui qui manifeste, le francophone comme l'anglophone revendiquent plus de « biens publics ». Le régime de Yaoundé s'est bunkerisé, s'enfermant dans une tour d'ivoire, il a plongé l'ensemble du pays dans un vide de gouvernance dramatique. Personne d'autre n'aurait fait pire! Le Renouveau a oublié le peuple dans une société comme la nôtre, caractérisée encore par des solidarités mécaniques, créant ainsi une petite caste de riches et ouvrant un grand boulevard à la misère. Un Etat aussi centralisé ne peut ni produire les richesses ni redistribuer équitablement le peu qu'il a. Pour produire des richesses, il faut que les hommes puissent circuler, il faut que les structures de production qui existent puissent coopérer entre elles de façon efficace et en permanence. Le Renouveau n'a pas pu le réaliser.

Il n'a pas réussi à rendre les populations qui se croisent au Cameroun homogènes, il ne les a pas rapprochées ! Bien au contraire, en centralisant tout, il a favorisé la dislocation de l'Etat, il a fragilisé la Nation. Peut-être y reviendrons-nous, le Cameroun en lui-même et par lui-même n'est pas déjà un Etat et n'est pas non plus une Nation il est un Etat-Nation parce que l'Etat et la Nation s'auto-engendre autrement dit, il y a simultanéité d'avènement entre l'Etat et la Nation dans notre pays, il n'y a pas eu pour nous un temps de l'Etat et un temps pour la Nation.

Cette politique n'est pas efficace! Bien au contraire. J'entends çà et là des voix monter, les plus radicales appellent à sa mise à mort. Le cinéaste Jean Pierre Bekolo dit : « le Cameroun est deux et indivisible ». Cet humour se comprendrait en période de paix et pourrait d'ailleurs s'analyser. Il n'est pas loin des deux Tanga dont parle Mongo Beti dans Ville Cruelle, mais nous sommes en 1958. Le Tanga des blancs et le Tanga des noirs, celui des riches et celui des pauvres, mais pas d'un Cameroun des anglophones et d'un Cameroun des francophones. Ce serait faire injure à l'histoire de notre pays.

Rappel historique

Le Cameroun que nous avons à consolider c'est celui du 4 novembre 1911 au 4 mars 1916. Je crois à l'avenir de l'Etat-Nation au Cameroun, il est générateur des biens publics que nous ne savons produire jusque-là que grâce à l'action publique. Sauf que voilà, l'Etat-Nation tel que l'entend le Renouveau est concentré à Yaoundé : « Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit » disait Paul Biya pendant la période des braises qui a suivi l'élection de 1992. Aujourd'hui, nous pouvons réaliser que cette formule reprise en chœur est fausse. J'ai lu l'émouvant texte de l'anthropologue Jésuite Ludovic Lado. Son témoignage personnel ne prend malheureusement pas en compte le fait historique et semble tout situer au niveau de l'héritage linguistique. Ludovic Lado effleure le Cameroun parce qu'il a peur de l'étreindre! Qui mieux qu'un anthropologue devrait savoir que le Cameroun c’est un condensé de l'essentiel de ce qui s'offre à l'Afrique sur 475 442 km² aujourd'hui, plus grand hier encore. Comme nous le révèle le géographe Jean Claude Bruneau (2003, de l'ethnie au parler commun : espace et cultures au Cameroun), « cette pluralité singulière, si elle implique une certaine fragilité, fonde aussi la richesse potentielle du pays, et lui donne une position géopolitique exceptionnelle parmi les Etats du continent. » Le Cameroun c’est certes cet héritage linguistique que souligne Ludovic Lado, il est certes aussi cette « culture et des traditions institutionnelles, politiques, administratives, managériales et autres » produites par la colonisation britannique, tout comme la colonisation française, comme le souligne David Abouem A Tchoyi, mais le Cameroun est surtout cette histoire géologique, humaine culturelle qui remonte au Précambrien et nous aurions tort de l'ignorer. Le Cameroun c’est cette terre de migration située au carrefour des routes qui conduisent de la vallée du Nil à l'océan, des pays Sokoto au pays du Bornou, ce sont les vastes savanes du Nord, ce sont les courants migratoires du groupe Douala qui remontent depuis le Sud pour embrasser la zone côtière avec le groupe Pahouin qui est l'un des groupes les plus importants de l'actuel bassin du Congo qui attire tant de convoitise. Leur étalement dans le temps remonte au XIème millénaire jusqu'à l'arrivée des colons. J'aime à citer le sociologue Henri Ngoa qui parlant des Pahouin (Béti, Bulu, Fang) que j'ai réussi à imposer comme Ekang sur le plan universitaire, sont du point de vue culturel, assez proches des peuples du Nord-Est de l'Afrique (Lybie, Soudan).

En somme, les origines de ces groupes se trouvent bien au-delà des frontières actuelles du Cameroun, tout comme la superposition de la carte de ces migrations à la carte politique actuelle de l'Afrique révèle, à l'exemple du groupe dit Pahouin, que cette migration a concerné plusieurs autres pays voisins du Cameroun (Guinée Équatoriale, Gabon, Congo, Sao Tomé). Le Cameroun, c'est aussi, mieux c'est encore cette zone des Grassfield, principal foyer de dispersion des langues bantus, groupe linguistique le plus important d'Afrique aussi bien en raison de la taille de son aire géographique que du nombre de ses locuteurs. Philippe Laburthe-Tolra aimait à me rappeler ce métissage des peuples du Cameroun qu'il présente bien dans son roman Le tombeau du soleil. Les Arabes Choa venus du Kordofan et du Darfour, au Soudan pour rencontrer les pasteurs Peuls venus de l'actuel bassin du Niger pour se rencontrer sur le plateau de l'Adamawa. Que dire du peuple pygmée installé dans le long de la dorsale Est du Cameroun et qui s'étend aussi loin qu'au Gabon, en RCA, et au Rwanda ? Ce peuple est considéré, à tort ou à raison comme le plus ancien du Cameroun.

J'ai écouté Mathias Éric Owona Nguini qui met sécessionnistes et fédéralistes sur le même pied d'égalité, il parle de « dynamique d'insurrection sur fond de Séparatisme et/ou d'Irrédentisme »! Autrement dit, David Abouem A Tchoyi devrait ranger sa plume et laisser les « Brillants universitaires fraîchement intégrés dans les cercles stratégiques de décision au sommet de l'Etat » faire leur boulot peu importe qu'ils aient échoué hier, ceux d'aujourd'hui réussiront ! Le Dr Owona Nguini va plus loin : « Cet Ethno-Nationalisme agressif recourt volontiers à une Idéologie de Nettoyage Ethnique, comme lorsque ces Défenseurs en appellent à chasser les Camerounais dits Francophones des Régions dites Anglophones du Cameroun et menacent de s'en prendre à ceux-là et aux Représentants de la Puissance Souveraine Camerounaise que la Propagande des Défenseurs d'une Républiquette Fantasmatique (Ambazonia alias West Cameroon alias Southern Cameroons) peignent avec Emphase et Mythomanie comme une Armada Coloniale. » Répondant de ce fait à nouveau à David Abouem A Tchoyi qui appelle au dialogue : « Nous discutons bien avec des criminels, pour libérer des otages! Discutons avec tous les compatriotes qui en ressentent le besoin, pour libérer le Cameroun des menaces à la paix, à sa stabilité et à sa sécurité. » Owona Nguini se révèle donc être un universitaire de la droite dure, intransigeante, qui maintient la porte de la République fermée. Certains des négociateurs de la zone anglophone lui en ont servi les clés.

La construction d'un Etat-Nation est bien autre chose qu'un enfermement dans un vocabulaire hermétique et exclusif, elle est un appel, une démarche, une proposition, une main tendue permanente. Il est important ici de rappeler que le Cameroun dès 1884, le Cameroun sous l'impulsion de l'Allemagne va se construire suivant un model germanique où c'est la Nation qui fonde l'Etat sur la base de l'unicité de la culture et ou de la religion, c'est ce que le politologue Benedict Anderson appelle « l'imaginaire collectif », il explique dans son ouvrage « l'imaginaire national: réflexions sur l'origine et l'essor du nationalisme » 1983. (traduction française 1996, Paris, La Découverte) que cet imaginaire national se forge à travers un cortège de symboles, de héros nationaux, de récits quasi mythiques reconstruits et recomposés à posteriori .Tout cela façonne donc une représentation mythique de la nation. L'Allemagne avait réussi à construire un Cameroun ayant la même superficie que celle de l'Allemagne. Ainsi donc, en 1911 la superficie du Cameroun est de 495 000 km² après le traité de Fès cette superficie passe à 790 000km². Nous remarquerons que la superficie de l'Allemagne en 1910 est de 495 000km² c'est le Royaume de Prusse. L'Allemagne aura du 1er novembre 1917 au 30 septembre 1918 une superficie de 790 000km².

Les trois critères fondamentaux de l'État-nation : tout État-nation repose sur trois critères, qui doivent être réunis : 1) Un critère ethnoculturel (un peuple doté d'une langue, d'une religion et d'une histoire partagée) ; 2) Un critère géopolitique (le territoire) ; 3) Un critère sociopolitique (la citoyenneté) s'appliquant à un peuple. Ces trois critères sont organisés par l'État. L'ordre dans lequel l'État et la nation apparaissent importe peu, car les deux concepts sont dans une perpétuelle relation dialectique, comme l'a montré Fichte avec sa notion de « matériaux primitifs » et d'« État primitif ». Toutefois, ces critères ne sont pas suffisants.

La culture est nécessaire, mais non suffisante. La nation suppose la culture et implique l'État. La culture forme le soubassement spirituel de la nation. Elle est aux nations ce que les gènes sont aux individus. Mais ces nations, pour véritablement parvenir à l'âge adulte, ont besoin de naître à la vie et de grandir. C'est le rôle de l'État que de favoriser leur naissance et leur croissance, en leur donnant des frontières et une administration, sources de leur souveraineté, interne (administration) et externe (frontières défendues par une force militaire), et en les faisant reconnaître par la communauté internationale, c'est-à-dire par les autres États-nations. La culture prépare donc les nations à l'existence nationale mais ne suffit pas à faire d'un peuple une nation. Pour qu'un peuple devienne nation, il faut l'intervention politique d'un pouvoir spirituel et matériel.

Le territoire est indispensable. Il n'y a pas de nation véritable qui n'ait d'État, a-t-on prouvé plus haut. Une nation peut bien sûr exister lorsqu'elle n'a pas d'État (par exemple l'Allemagne avant 1871), comme elle peut exister avec deux États (par exemple l'Allemagne entre 1945 et 1989). Mais elle est incomplète, inachevée, non viable par elle-même, à moins qu'elle ne soit tout simplement divisée. Pour des raisons encore plus évidentes, il n'y a pas de nation viable sans territoire, car que pourrait un État sans territoire? Certes, la nation peut spirituellement survivre sans territoire, à travers une diaspora, comme les Juifs l'ont connue pendant deux mille ans. Elle peut aussi transcender les États-nations territoriaux à l'aide du pouvoir spirituel du pape, souverain de l'État du Vatican, dont la superficie est si faible et le pouvoir si grand. Mais peut-on encore parler de nation? Ni la diaspora juive, ni le Vatican, ni même l'Église universelle (c'est-à-dire le peuple chrétien), ne sont une nation. En revanche, les nations magyare, serbe et tchèque ont préexisté sans État, et donc sans territoire officiel, parce que leur territoire existait officieusement, en filigrane, dans les circonscriptions administratives de l'empire austro-hongrois. Il en fut de même de la Pologne dans l'empire russe ou des États baltes dans l'ex-U.R.S.S. Il faut donc un territoire, mais il faut aussi une ethnie, c'est-à-dire un peuple, si construit soit-il.

La citoyenneté quant à elle est d'abord l'expression de l'existence d'un peuple. Il n'y a pas de nation sans peuple. La question de savoir comment ce peuple est organisé par l'État, le régime politique qui s'applique, est une tout autre question. A travers la notion de citoyenneté, on ne vise donc aucunement l'existence d'une démocratie, mais seulement celle d'un peuple. La citoyenneté n'entraîne pas la liberté ou la souveraineté populaire, elle est seulement le statut des individus qui composent un peuple. Qui dit peuple ne dit pas pour autant « race ». Le peuple est lui-même construit par la religion, les mœurs, la culture, la langue et le passé partagé.

Nous avons la chance au Cameroun d'avoir l'Etat et la Nation qui se co-engendrent, nous avons une belle page écrite dans le passé et une plus grande à écrire dans le futur. Owona Nguini ne

peut pas avoir oublié tout ceci! Si, simplement parce qu'il se radicalise face à l'inflexibilité qu'il perçoit en face. Je pense pour ma part qu'il faut de part et d'autre des hommes et des femmes rompus à la négociation et surtout aux compromis sociaux.

Ces attitudes ne sont point surprenantes, elles sont la conséquence de la fermeture du pays, la rencontre avec l'autre échappe à notre logique qui veut tout imposer sans jamais tendre la main. La culture qui est cultivée au Cameroun est celle de l'enfermement, du déni de l'autre.

Notre pays a besoin de dialogue au moment où il souffre d'un burnout de son élite politique

Quel a été le degré d'efficacité des politiques de construction qui ont été mises en place au Cameroun depuis 1982 ? Aujourd'hui nous devons non seulement nous poser des questions sur leur efficacité mais aussi sur leur niveau à la fois social, économique et politique. Notre élite politique, sur le devant de la scène depuis 54 ans ! Elle est épuisée et dépassée par la jeunesse de ce nouveau siècle. Hier cette élite a porté des combats, nous lui devons reconnaissance mais en même temps, nous devons reconnaître qu'elle n'est plus en phase avec ce siècle nouveau. Notre élite politique ne comprend pas le sens de la lutte contre les inégalités parce que la seule lutte de sa jeunesse fut la lutte pour le départ du colon, la lutte pour l'indépendance. C'est pourquoi cette élite est si arrogante en face de ceux qui veulent renverser la table.

Nous ne devons pas renverser cette table, parce qu'elle est la nôtre, nous devons tous nous mettre autour de cette table pour construire l'école camerounaise. Notre école a besoin de prendre confiance en elle, le monde autour de nous et en nous change, il n'est plus le même. Nous devons réaliser que nos enseignants depuis la pointe du lac Tchad jusqu'aux assises de Campo en passant par Kumbo, Limbé, Buéa, sont en situation de fragilité et de ce fait se figent. C'est une erreur de ne parler que de droit et surtout de ne le mettre que du côté du pouvoir en place, nous devons aussi regarder les obligations. La notion d' « obligation prime sur celle de droit, qui lui est subordonnée et relative. Un droit n'est pas efficace par lui-même, mais seulement par l'obligation à laquelle il correspond ; l'accomplissement effectif d'un droit provient non pas de celui qui le possède, mais des autres hommes qui se reconnaissent obligés à quelque chose envers lui. » Comme nous l'enseigne Simone Weil dans l'enracinement.

C'est ce que Mathias Eric Owona Nguini n'a pas compris. L'Etat camerounais ne pourra plaider de nouveau avec succès pour plus de solidarité que s'il propose une refonte du rapport entre l'Etat et la société. Ce nouveau rapport doit nous permettre de sortir des réflexes de défenses individuelles ou corporatistes. Nous devons inventer le débat démocratique dans notre pays. Nous devons bâtir sur le long terme en évitant le piège de la personnalisation du pouvoir et du mandat qui nous est donné par le peuple. Nous devons inventer le dialogue démocratique qui transcende les oppositions partisanes et théâtralisées dont les médias se font largement l'écho. C'est du devoir de l'Etat de protéger les débats, l'espace public. Personne dans un Etat moderne ne devrait avoir peur de représailles au moment où il prend la parole en public. Mon expérience comme religieux autrefois, comme enseignant aujourd'hui, m'a appris que sur un problème clairement identifié, un dossier bien préparé en amont, avec la participation des acteurs, avec l'intervention d'experts qualifiés au sein d'un débat contradictoire, a toujours de bonnes chances de déboucher sur une réforme utile et notre pays en a besoin.

Au fond, notre Etat, la République, considère qu'il n'a pas vraiment de comptes à rendre aux citoyens. Ceux qui sont aux affaires depuis 1958, croient savoir mieux que le peuple, ce qui est bon pour le pays ! C'est une erreur. C'est cette attitude qui a tué les forces intermédiaires dans notre pays. C'est aussi cette situation qui rend l'action de cet Etat à la fois peu efficace, du fait de son incapacité à prendre en compte les avis des citoyens et, du coup, peu légitime aux yeux de nombre d'entre eux. Pour se sauver aujourd'hui, l'Etat doit écouter, tendre la main et saisir celle

qui lui est tendue. J'espère que la question fondamentale par laquelle s'est ouverte cette conférence trouve sa réponse ici. Le fédéralisme reste et demeure une théorie dans un Etat-Nation comme le nôtre tant sur le plan constitutionnel que sur le plan historique. En effet le fédéralisme est d'abord et avant tout la rencontre de deux sociétés globales au moins, de deux Etats au moins indépendants, constitués et assumés. La république fédérale du Cameroun proclamée après le référendum du 11 février 1961 ne remplissait pas ces critères. Voulez-vous devenir indépendant en vous rattachant au Cameroun ou au Nigeria ?" Dans le fait constitutionnel et historique le Cameroun n'a jamais été une République Fédérale. En effet on ne devient pas indépendant en aliénant sa souveraineté. Le fédéralisme est la rencontre entre au moins deux Etats constitués qui aliènent leur souveraineté respective au profit d'un supra-État. C'est donc la rencontre d'au moins deux sociétés globales. Nous devons donc aller vers une réelle décentralisation et des chances réelles de développement existent de ce côté pour le développement intégral des populations et du pays, c'est ce que j'appelle le mieux d'Etat et non nous enfermer dans un irrédentisme magico-érotique où l'on mélange tout, où l'on cultive le relativisme. Les sciences sociales ont toute leur place ici et vous êtes cet élément de stabilité dont nous avons besoin parce que vous pouvez jeter un regard critique sur le chemin déjà parcouru mais aussi vous projeter en faisant de réelles propositions qui vont nous inscrire dans et vers le futur