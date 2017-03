Cameroun: MTN-Orange-Express Union - La bataille du transfert d'argent aura lieu

Le 15 mars 2017, Pr. PIERRE MILA ASSOUTE, Président du RdMC et du CNL, déterminé à regagner… Plus »

Malgré ses 700 agences au Cameroun et à l'étranger, notamment en Afrique de l'ouest, ce montant est condamné à baisser au fur et à mesure que progresse le mobile money.

Au Cameroun, la BEAC a délivré, depuis le 29 juillet 2011, une autorisation d'émission de monnaie électronique à MTN Cameroon avec pour partenaires Afriland first bank et Ecobank. Orange a bénéficié de la même autorisation le même jour, mais avec pour partenaire la Bicec. Le 2 décembre 2017, la SGBC a reçu de la BEAC l'autorisation d'émission de la monnaie électronique, mais elle n'a à ce jour pas d'opérateur technique.

D'ailleurs, même si les uns et les autres jugent les propos du gouverneur de la BEAC fort mesurés et parfaitement adaptés, certains estiment que la COBAC devrait repréciser une déclaration faite en conférence de presse le 22 mars et qui n'a fait l'objet d'aucun rappel à la loi aux opérateurs.

Les termes du débat se sont résumés, ni plus ni moins, à la légalité des opérations de transfert des fonds via le téléphone mobile.

