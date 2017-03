Afrique de l'Ouest: Le Togo fait mieux que la Côte d'Ivoire

Le Togo pointe à la 166e place du classement de l'Agence des Nations unies pour le développement (PNUD) sur le développement humain dans le monde pour l'année 2016 publié le 21 mars dernier. Il dépasse le Bénin, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire.

Le classement se base sur trois éléments : l'espérance de vie à la naissance, la durée moyenne de scolarisation et le revenu national brut par habitant.

Le rapport constate que, bien que le développement humain moyen ait considérablement progressé dans toutes les régions entre 1990 et 2015, une personne sur trois dans le monde vit encore dans de faibles conditions de développement humain.

Les pays développés sont eux aussi confrontés aux problèmes de la pauvreté et de l'exclusion, avec plus de 300 millions de personnes vivant dans une pauvreté relative, dont plus d'un tiers de tous les enfants.

Le rapport indique que dans presque tous les pays, plusieurs groupes sont souvent désavantagés dans plusieurs domaines à la fois. Les femmes et les filles, les populations rurales, les peuples autochtones, les minorités ethniques, les personnes handicapées, les migrants, les réfugiés et la communauté LGBTI font partie des groupes qui sont systématiquement exclus par des obstacles qui ne sont pas purement économiques mais aussi politiques, sociaux et culturels.

Le rapport insiste sur l'importance du Programme de développement durable à l'horizon 2030 pour élargir et consolider les acquis, faisant observer que le Programme 2030 et l'approche du développement humain se renforcent mutuellement.

Au niveau mondial, la Norvège arrive en tête du classement. La République centrafricaine est classée dernière (188e place).