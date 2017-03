Des experts des 8 pays de l'UEMOA examinent à Ouagadougou, les 28 et 29 mars 2017, les modalités d'établissement d'un Comité régional de facilitation des échanges (CRFE).

L'Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), adopté en 2013, est entré en vigueur en février 2017.

L'AFE fait obligation à chaque Etat- membre, d'optimiser ses procédures d'importation, d'exportation et de transit, de renforcer leur transparence et leur efficacité, de favoriser la coopération entre les agences aux frontières et le secteur privé.

Pour ne pas aller en rangs dispersés vers la mise en œuvre effective de cet accord, la Commission de l'UEMOA et les pays- membres ont adopté une démarche harmonisée et cordonnée de mise en œuvre de l'AFE au sein de la sous-région.

L'atelier des 28 et 29 mars 2017 a été consacré à la validation des modalités d'établissement d'un comité régional de facilitation des échanges chargé de faciliter, coordonner et suivre la mise en œuvre de l'AFE dans l'espace UEMOA.

La rencontre de Ouagadougou a pour objectif principal de construire un consensus entre les Etats- membres de l'UEMOA sur le processus.

A l'ouverture des travaux, intervenue le mardi 28 mars 2017, le commissaire de l'UEMOA en charge du département du marché régional, du commerce, de la concurrence et de la coopération, Christophe Dabiré, a rappelé les efforts consentis par l'Union pour mettre en œuvre les AFE.

Il s'agit de l'établissement de comités nationaux de facilitation des échanges, de la notification des mesures de catégories A par deux pays ainsi que la ratification de l'AFE par 5 pays sur 8.

A propos de la ratification, le commissaire Christophe Dabiré a interpellé le ministre burkinabè en charge du commerce, Stéphane Sanou. Le Burkina Faso fait partie des 3 pays de l'Union qui n'ont pas encore déposé leurs instruments de ratification de l'Accord.

A la décharge du «pays des Hommes intègres», M. Dabiré a affirmé que la non ratification est due, non pas par un désaccord avec l'accord, mais à des questions de procédures. Il a traduit la reconnaissance de la commission de l'UEMOA a l'Union européenne et au Centre du commerce international, deux institutions dont «la coopération fructueuse» a permis la tenue de l'atelier.

Un sommet des chefs d'Etat sur l'AFE ?

L'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, Jean Lamy, a déclaré que seuls les pays capables d'importer et d'exporter rapidement, à faible coût et de manière prévisible, «peuvent s'insérer durablement et de manière compétitive dans le commerce international».

Au regard de l'importance et de l'urgence de la question, le chef de la délégation de l'Union européenne a appelé à la tenue d'une nouvelle conférence des chefs d'Etat de l'UEMOA pour la définition d'un programme commun.

Jean Lamy a énuméré les raisons pour lesquelles, la mise en œuvre de l'AFE est une dynamique gagnant-gagnant pour les Etats, les entreprises et les populations : hausse des recettes fiscales et optimisation des ressources, compétitivité renforcée et opportunités commerciales accrues, création d'emplois et baisse des prix à la consommation.

Le représentant du Centre pour le commerce international s'est aussi appesanti sur l'objectif de la facilitation des échanges qui est de «réduire les coûts et les délais du commerce international en simplifiant, standardisant et modernisant les formalités aux frontières».

Pour la zone UEMOA par exemple, selon le rapport Doing Business 2015, le coût moyen de l'importation d'un container est 50% plus élevé que la moyenne mondiale. Le ministre burkinabè en charge du commerce, Stéphane Sanou, a rappelé les objectifs assignés aux experts des 8 pays- membres de l'UEMOA.

Il s'agit essentiellement de définir le mandat du Comité régional de facilitation des échanges (CRFE), d'établir un règlement intérieur, sa composition, la structure de gouvernance, un plan de travail ainsi que les instruments juridiques et non juridiques d'action à sa disposition.

L'atelier a aussi permis de sensibiliser les représentants des Etats aux contours de la mise en œuvre du Projet d'appui à la compétitivité du commerce et à l'intégration régionale (PACCIR).