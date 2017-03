Burkina Faso: Attaque de Yimdi, que la lumière soit

Le Tribunal militaire de Ouagadougou est décidé à vider les dossiers en instance dans sa juridiction dans un délai raisonnable.

Après le jugement du dossier de la tentative d'attaque de la Maison d'arrêt et de correction des armées (MACA) en janvier dernier, où le caporal Madi Ouédraogo et 28 autres sont passés au prétoire, l'affaire de l'attaque de la soute de Yimdi est à la barre depuis hier 28 mars 2017.

Le sergent-chef Ali Sanou et 21 autres, vont répondre des chefs d'accusation de complot militaire, désertion à l'étranger en temps de paix, détention illégale d'armes à feu, violences et voies de faits.

En rappel, le 22 janvier 2016, un commando constitué des éléments de l'ex-Régiment de sécurité présidentiel (RSP) a attaqué le dépôt d'armes et de munitions de Yimdi, emportant des armes et occasionant un blessé. Cette affaire qui implique des éléments de l'ex-garde prétorienne de Blaise Compaoré, est intimement liée, à entendre le commissaire du gouvernement, à celle de la tentative de libération des généraux de la MACA.

Selon le ministère publique, l'attaque de Yimdi avait pour objectif de se procurer des armes afin d'attaquer la MACA et libérer les généraux Djibrill Bassolé et Gilbert Diendéré.

Si ces deux dossiers se tiennent par le bout, il faut reconnaître que l'issue du présent procès est attendue par l'opinion nationale dont certains acteurs étaient restés sur leur faim quant au déroulement du dossier d'attaque de la MACA.

Pour ces acteurs qui ont réclamé à cor et à cri la comparution, même à titre de témoin, des généraux Diendéré, Isaac Zida et Pingrenoma Zagré, le jugement de ce dossier a eu un goût d'inachevé. Et pour le présent procès, ils partent donc avec l'idée selon laquelle, tout sera mis en œuvre pour noyer, encore une fois de plus, selon eux, la vérité et la justice.

Le tribunal militaire doit donc mettre sur la table, toutes les pièces à conviction pour établir la culpabilité ou non du sergent-chef Ali Sanou et ses camarades. Si l'attaque de Yimdi et l'affaire dite Madi Ouédraogo se tiennent, le tribunal doit se préparer à ce que les mêmes moyens de défense et les mêmes acteurs cités dans le procès passé, refassent surface à la barre.

Il n'est donc pas à exclure que le complot qui aurait été ourdi par le général Isaac Zida pour attenter à la vie de certaines personnalités du pays et instaurer une nouvelle révolution au Burkina Faso, ne revienne pour justifier l'attaque de la soute de Yimdi en vue de libérer les généraux et de contrecarrer le présumé projet néfaste de l'ancien Premier ministre.

Au tribunal, tous les moyens de défense sont bons pour tirer son épingle du jeu, mais c'est à la Cour de confronter les déclarations en enquête préliminaire avec celles en instruction à la barre ainsi que les pièces à conviction pour établir la vérité.

On se rappelle que le principal accusé dans cette affaire d'attaque de Yimdi, le sergent-chef Ali Sanou, avait promis, lors de l'instruction à la barre dans le dossier Madi Ouédraogo, de « dire tout » sur ce dossier au moment venu. On s'attend donc à ce que les accusés disent la vérité, toute la vérité et rien que la vérité sur ce qui s'est passé le 22 janvier 2016 à Yimdi ainsi que les mobiles de l'acte posé.

Contrairement au procès de la tentative d'attaque de la MACA, où les accusés ont été jugés pour des actes projetés (libérer les généraux), le dossier actuel se distingue par la consommation de l'acte incriminé (l'attaque de la soute).

Ceci constitue déjà une pièce à conviction pour la justice militaire, quitte à ce que les mobiles de l'acte puissent situer les acteurs. Le principe du contradictoire qui est l'une des règles garantissant un procès équitable voudrait que toutes les parties, le ministère public et la défense, puissent disposer des mêmes armes de combat pour permettre à la lumière de jaillir.

Le souhait de l'opinion nationale et internationale est que le droit soit dit et que la vérité soit connue dans cette affaire car la crédibilité des autres dossiers en instance au Tribunal militaire en dépend.

Les Burkinabè ont besoin, à travers ces procès, de connaître toute la vérité sur cette période politique agitée de la Transition, jusqu'à la passation du pouvoir, caractérisée par ces tensions entre l'ancien Premier ministre, Isaac Zida et ses frères d'armes de l'ex-RSP.

Le tribunal militaire doit donc travailler en toute indépendance pour que la lumière soit faite dans ces différents dossiers en instruction au niveau de cette juridiction d'exception.