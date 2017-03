Ceci une déclaration émanant du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) en… Plus »

Il a soutenu avoir été émerveillé par tout ce qui est proposé en termes de matériel militaire et salué le fait que l'ensemble de ce centre soit dirigé par des cadres soudanais. Ce sont des signes très importants, à l'entendre, qui montrent que nous avons la technicité, la capacité et les moyens de pouvoir faire avancer l'Afrique.

Des Soudanais travaillent dans les pays arabes comme le Koweït et les Emirats Arabes Unis et apportent leur contribution dans tous les secteurs.

Aux dires du président, en conformité avec l'accord de coopération, le Soudan s'est engagé à assurer, grâce à des bourses, la formation d'un certain nombre d'étudiants burkinabè dans les domaines de la santé, de la technique et de l'agriculture.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.