Ile Maurice: Bonne fête d'Ougadi

L'heure est aux célébrations pour la communauté télougoue. Ce mercredi, elle fête Ougadi, son nouvel an. Pour célébrer le premier jour du calendrier luni-solaire comme il se doit, il faut démarrer les préparatifs bien à l'avance. Soit en faisant le «gran netwayaz» et en achetant des vêtements neufs.

Le Jour J, les fidèles prennent un bain spécial avec un mélange d'huile de sésame, de pâte composée de plusieurs céréales avec de l'huile parfumée et de pâte de safran. Ils portent ensuite des vêtements neufs avant de prier en famille.

Après les prières, place à la décoration de la maison et de la cour. Les fidèles confectionnent une chaîne avec des feuilles de manguier enfilées sur une ficelle recouverte de pâte de safran. Celle-ci est considérée comme un porte-bonheur.

Par la suite, petits et grands s'affairent à réaliser le muggu (NdlR, plus connu comme le Rangoli) devant l'entrée principale. Le dessin est conçu avec du riz coloré. Certains utilisent des céréales, des fleurs et de la semoule pour apporter un plus à leur muggu.

Dans la cuisine, l'on s'attelle à la préparation de gâteaux traditionnels, notamment de l'Ariselou, fait à base de riz. Les gâteaux seront présentés comme offrandes et partagés dans le voisinage. Autre gâteau important : le pachadi. C'est une préparation composée de six aliments amers, aigres, doux, salés, âcres et forts, qui représentent les hauts et bas de la vie.

Les fidèles se rendent ensuite au temple pour des prières, mais surtout pour prendre connaissance des prévisions de l'almanach pour la nouvelle année.

De retour à la maison, toute la famille se réunit pour le déjeuner avant de se rendre chez les proches pour leur souhaiter «Ougadi Subhakankshalu», soit «meilleurs voeux à l'occasion de l'Ougadi».