Ile Maurice: Saisie de 135 kg d'héroïne - Le gérant de Gloria Fast Food bientôt convoqué par l'ICAC

«Pourquoi nous dire de former des coopératives si nous n'y gagnons rien ?» Judex Rampaul, le… Plus »

Ces derniers ont nié tout lien avec la compagnie KUN Management Ltd de leur frère, actuellement en cavale. En plus, ils ont soutenu n'avoir reçu aucun transfert d'argent de sa part.

Or, Jean-Michel Henry et Simon Jones ont expliqué que ces deux protagonistes ne sont en fait que des «guest owners» du Mauritius Turf Club et non des propriétaires de chevaux. L'un des points mentionnés dans le rapport de la commission Parry sur les courses hippiques à Maurice en 2015 avait, justement, fait mention de l'opacité des guest owners.

D'ailleurs, les entraîneurs Jean-Michel Henry et Simon Jones ont été appelés à fournir des explications sur les investissements financiers de Gianchand Dewdanee et de Shahebzada Azaree. Leurs chevaux ont couru sous le nom de ces derniers l'année dernière.

