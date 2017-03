Cameroun: Négociations politiques en RDC - Les évêques jettent l'éponge

Ils constatent l'impasse dans les pourparlers sur le partage du pouvoir entre l'opposition et la majorité présidentielle.

Trois mois après la signature d'un accord politique entre la majorité présidentielle et l'opposition, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) ont renoncé lundi à leur mission de bons offices. Ils constatent l'impasse dans les négociations sur le partage du pouvoir. La CENCO prend acte du blocage dans les pourparlers entre pouvoir et opposition. Selon les hommes d'Eglise, les acteurs politiques des deux bords brillent par leur mauvaise foi et font tout pour maintenir le flou. Du reste, deux principaux points entretiennent le désaccord entre pouvoir et majorité présidentielle : les modalités de désignation du premier ministre de la transition et les critères pour désigner le président du conseil national de suivi de l'accord de la Saint Sylvestre 2016 (CNSA). Pourtant les choses auraient pu être simples si Etienne Tshisekedi n'était pas décédé le 1er février 2017. En effet, le poste de président du CNSA avait déjà été attribué au défunt président de l'UDPS et leader historique de l'opposition congolaise. Sa disparition est venue semer le flou au sein de l'opposition. Depuis lors, des ambitions pour succéder à Etienne Tshisekedi fleurissent à tout va et les tiraillements n'en finissent plus. Et la majorité présidentielle se délecte de ces divisions au sein de l'opposition, tout en se gardant de lâcher du lest dans l'application de l'arrangement particulier lié à l'accord politique du 31 décembre 2016. Dans ces conditions, les évêques ont laissé entendre qu'ils ne pouvaient pas poursuivre éternellement leur mission de bons offices. Mais ils ne ferment pas la porte, pour continuer à inciter la classe politique à faire bouger les lignes.