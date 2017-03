Gabon: Crise post-électorale - Les Gabonais veulent tourner la page

Faustin Boukoubi pour sa part a tenu à dénoncer la manipulation des masses et la surenchère dont font preuve certains Gabonais, sans les nommer, qui aujourd'hui ont plongé le pays dans les actes de violence et d'interminables grèves. Le secrétaire général du PDG a plaidé en faveur des consensus pragmatiques qui permettront une application concrète des différentes résolutions. Pour Ali Bongo Ondimba, ces échanges doivent privilégier les préoccupations légitimes des Gabonais. «Oublions nos querelles, bâtissons un édifice nouveau», a-t-il indiqué. Ces travaux rentrent ce mercredi dans le vif du sujet avec la phase citoyenne, réservée à la société civile. La phase politique quant à elle prendra le relais le 9 avril prochain.

Jean Ping et les siens sont les grands absents à ces travaux. Des quatre allocutions prononcées à l'ouverture, une constante se dégage tout de même : il faut tourner la page des violences et renouer avec le vivre-ensemble au Gabon. D'entrée de jeu, Emmanuel Issoze Ngondet fait observer que l'engouement enregistré durant la phase d'inscription des participants est la preuve palpable même de cette volonté affichée des Gabonais de sortir d'urgence de la crise actuelle. Pour le président du Comité technique d'organisation de ces assises, «le dialogue doit permettre de redorer le blason de la politique gabonaise ternie depuis quelque temps.» Pour sa part, René Ndemezo'o Obiang passera en revue les pourparlers similaires que le pays a organisés par le passé, mais qui se sont soldés par des résultats mitigés. L'opposant citera entre autres la Conférence nationale, les Accords de Paris et les Accords d'Arambo, qui n'ont pas permis d'asseoir une véritable démocratie au Gabon. Il a ainsi interpellé le président de la République à aller jusqu'au bout «en évacuant tout immobilisme», et les participants à taire leurs querelles et à transcender leurs egos dans l'intérêt général.

C'est parti depuis hier au Gabon pour le dialogue politique et ce jusqu'au 10 mai prochain. La cérémonie d'ouverture organisée au palais du bord de mer à Libreville était fort courue des figures de premier plan de la scène politique gabonaise ont ainsi répondu présent à l'appel du président Ali Bongo Ondimba. L'opposition, conduite par René Ndemezo'o Obiang, président de Démocratie nouvelle (DN), était bien représentée avec des personnalités comme Pierre Claver Maganga Moussavou du Parti social démocrate du Gabon (PSDG). La majorité, conduite par Faustin Boukoubi, secrétaire général du Parti démocratique gabonais (PDG) au pouvoir, avait dans ses rangs des visages comme Jean-Boniface Assélé du Centre des libéraux réformateurs (CLR), Léontine Mebalé du Rassemblement des démocrates républicains (RDR) et Guy Christian Mavioga du Bloc démocratique chrétien (BDC).

