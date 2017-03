Cameroun: Athlétisme - Fap et Injs, leaders

Ils constatent l'impasse dans les pourparlers sur le partage du pouvoir entre l'opposition et la majorité… Plus »

Son troisième laurier en or est décroché au bout d'un 400 m de folie où elle a dû puiser aux tréfonds de ses tripes pour être meilleure que Martine Dedde (56 sec 3) et Lynda Angounou (58 sec1). Son chrono, 55sec 9, a été amélioré grâce au dernier sprint piqué à quelques centimètres de l'arrivée. Pour elle, ces prouesses sont le fait de la qualité de la piste du stade Omnisports, rénovée. Et les athlètes ont l'impression d'avoir pour la majorité, les ailes aux pieds. Liliane Nguetsa réalise donc ses minimas pour les Jeux de la Francophonie (21 au 30 juillet) en Côte d'Ivoire dans la compétition de 800 m. Idem pour Marie-Gisèle Eleme Asse, reine actuelle du 100 m dames, qui a fait le parcours en 11sec 05. Deux équipes de relais 4x400m ont également pris l'échappée pour Abidjan tout comme Germaine Abessolo (100 m), Sandrine Mbumi, Armand Tsaoule, Nkwemy, Sara Ngo Ngoa et Marcel Mayack II, tous cinq alignés pour le saut en longueur. Cette troisième journée, plus compétitive, a également donné lieu aux compétitions de javelot, lancers, sauts... Le prochain meeting est annoncé au mois de mai prochain, à Limbe.

