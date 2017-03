Cameroun: La cohésion nationale exaltée à Bafia

Bafia (Mbam-et-Inoubou) Pour le 32e anniversaire de la création du RDPC à Bafia, les militants ont battu le rappel des troupes, qui ont investi en masse la gigantesque maison locale du parti.

Occasion propice pour s'abreuver des consignes de la hiérarchie, livrées cette fois par Jean-Paul Missi, représentant du chef de la délégation permanente départementale du RDPC dans le Mbam-et-Inoubou. Des recommandations portant sur la loyauté envers le président national du RDPC et la promotion du vivre-ensemble. Message inspiré du thème de la manifestation : « Tous derrière le président Paul Biya pour la consolidation de l'unité, de l'intégration nationale et de la paix sociale, gage du vivre-ensemble camerounais dans l'harmonie et la performance économique durable». Un thème pertinent choisi fort à propos, sur fond de remous dans les zones anglophones, d'attaques de Boko Haram, de velléités de déstabilisation du Cameroun et de difficultés économiques dans la zone CEMAC, a observé le directeur général du Crédit foncier du Cameroun.

Face à ces défis, la consolidation de l'unité nationale apparaît comme une solution idoine. « Une ville comme Bafia est le lieu indiqué pour vivre ensemble ; construire ensemble est une exigence. C'est une leçon politique que le RDPC nous livre en ce moment », a déclaré Jean-Paul Missi, qui a exhorté les militants à « s'approprier les principes de convivialité, solidarité, tolérance, ouverture d'esprit et de vigilance». La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Mme Koung à Bessike et de nombreuses autres personnalités.