«Au regard des multiples valeurs humaines qu'incarne le Président Blaise Compaoré, de son leadership dans la gestion efficace du Burkina Faso devenu un pays respectable et respecté, de son investissement personnel en faveur du processus de communalisation intégrale ; sans oublier ses médiations dans les conflits que connaît la sous-région, il était de bon aloi que la commune de Ouagadougou l'honore et immortalise son nom sur un des boulevards de la commune de Ouagadougou ».

M. Simon Compaoré devrait prendre la mesure de sa responsabilité face à cette situation et se concentrer sur sa mission. Les Burkinabè n'ont pas besoin d'explications vaseuses et perfides sur la situation qui prévalait antérieurement. Ils ont besoin que leur sécurité soit assurée aujourd'hui.

Ils participent d'une tentative désespérée de ce Gouvernement de justifier l'injustifiable, à savoir pourquoi toute une partie du territoire national est-elle abandonnée à la merci de groupes terroristes, privant les populations non seulement de la sécurité et de la tranquillité, mais aussi de certains services essentiels à leur vie : écoles, santé, banques, etc.

capitale, Ouagadougou, pendant plus d'une décennie, membre influent de la direction du parti au pouvoir, le CDP et thuriféraire volubile du Président Compaoré. Alors, lorsqu'il déclare que le Burkina Faso bénéficiait d'une sécurité relative sous ce régime en raison de ses accointances avec les mouvements terroristes, il doit en apporter la preuve puisqu'il était au cœur du pouvoir.

A l'occasion de la conférence de presse qu'il a animée le 24 mars 2017, à Ouagadougou, devant la presse nationale et internationale, M. Simon Compaoré, ministre d'Etat, ministre de la Sécurité, s'est cru obligé de proférer des accusations gratuites et mensongères contre le régime du Président Blaise Compaoré, pour tenter de justifier l'incapacité du Gouvernement actuel à faire face à la recrudescence des attaques terroristes meurtrières que subit notre pays.

Ceci une déclaration émanant du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) en guise de droit de réponse à Simon Compaoré, ministre d'Etat, ministre de la Sécurité, « obligé de proférer des accusations gratuites et mensongères contre le régime du Président Blaise Compaoré, pour tenter de justifier l'incapacité du Gouvernement actuel à faire face à la recrudescence des attaques terroristes meurtrières que subit notre pays ».

