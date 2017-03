Congo-Kinshasa: Experts de l'ONU disparus en RDC - Guterres demande que justice soit faite

Michael Sharp, 34 ans, et Zaida Catalan, 36 ans, appartenaient à un groupe de six experts indépendants chargés de produire chaque année un rapport au Conseil de sécurité de l'ONU sur les groupes rebelles. Selon le New York Times, ils étaient dans la région du Kasaï pour étudier la rébellion relativement nouvelle de Kamwina Nsapu. Ils étaient entourés de quatre accompagnateurs, chauffeurs et interprètes.

En quelques lignes, Antonio Guterres dresse le portrait de ces deux jeunes trentenaires, dévoués entièrement à leur travail, souvent dans des conditions difficiles. « Ils ont perdu la vie en essayant de comprendre les causes du conflit et de l'insécurité en RDC, afin d'aider à ramener la paix à ce pays », écrit-il.

