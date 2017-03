Afrique: HUB AFRICA 2017 - Faire des jeunes entrepreneurs des acteurs de l'intégration

Ce sont les trois (3) meilleurs projets qui prendront part au « Grand Pitch Hub Africa » prévue à Casablanca les 4 et 5 mai 2017.

Hub Africa, première plateforme des investisseurs et entrepreneurs en Afrique entend à travers son périple africain démocratiser davantage l'entrepreneuriat. Ce, en offrant une belle opportunité aux porteurs de projets et start-up. Cette 5ème édition qui se tiendra du 4 au 5 mai 2017, à Casablanca est placée sous le thème: "L'entrepreneur acteur de l'intégration Africaine". La Côte d'Ivoire et le Gabon sont les pays co-invités d'honneur.

Après la Dakar et Abidjan respectivement le 28 janvier et le 4 février 2017, où six (6) projets de start-up ont été présélectionnés pour l'étape finale de Casablanca au Maroc, ce sont le Gabon et le Cameroun qui accueilleront pour la première fois les jurys du Pitch Hub Africa.

« Nos passages prochains au Gabon et au Cameroun rendus possible grâce à l'appui de Maroc Export, témoigne de notre volonté à démocratiser les chances et aller à la rencontre du maximum de jeunes entrepreneurs en Afrique », a indiqué Zakaria Fahim, Président-fondateur de Hub Africa dans une note diffusée par Globus media corporate. Lancé en 2012 par Zakaria Fahim, rappelons que cette structure offre l'écosystème le plus complet en matière d'accompagnement entrepreneurial.

A l'en croire, les étapes de Yaoundé (6 avril) et de Libreville (8 avril) constituent un signal fort pour les initiateurs de cette plateforme qui « s'ouvre davantage à l'Afrique profonde ». Cette initiative, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI et l'égide Ministre délégué́ chargé du Commerce bénéficie de l'accompagnement de Maroc-Export.

« Nous souhaitons, au même titre que notre partenaire, mettre l'accent à travers Hub Africa l'accent sur l'importance de développer chez nos jeunes l'esprit entrepreneurial aussi bien continental que mondial... », déclare Zahra Maafiri, directrice générale de Maroc Export. Et d'ajouter qu'il s'agit à travers cette initiative « d'entreprendre des projets innovants à forte valeur ajoutée ». Selon elle, les projets à promouvoir devraient contribuer à intégrer l'économie africaine dans la chaîne de valeur mondiale.

« Le continent a un bel avenir qui passera par la foi aux jeunes en elle, et en eux-mêmes », estime Alioune Gueye, Commissaire Général de Hub Africa. Pour lui, l'Afrique devrait émerger sa jeunesse qui a pris conscience qu'elle est garante de l'avenir du continent.

Il faut signaler que tout porteur de projet et start-up africains peut participer à Hub Africa. Ce sont les trois (3) meilleurs projets qui prendront part au « Grand Pitch Hub Africa » prévue à Casablanca les 4 et 5 mai 2017. Les cinq (5) meilleurs projets intégreront la plateforme crowdfunding en vue d'obtenir un financement et bénéficieront également d'un voyage pour une Immersion-Découverte à Singapour.