Cote d'Ivoire: Communication financière - La BRVM forme les acteurs du marché

Pour lui, la communication financière doit traduire une vision qui est celle de l'entreprise, partagée par les dirigeants et les collaborateurs. Elle doit aussi, poursuit-il, répondre à une stratégie claire et nette avec des messages structurées qui doivent êtres mis totalement en cohérence. Le retour sur investissement de cette communication financière qu'on attend doit être bénéfique. Il estime : « Si tel est le cas, pour ce qui concerne la Brvm, les objectifs que nous visons pour cette journée ont été atteints. Car, il s'agissait de voir l'importance de la communication financière et surtout le lien avec la valorisation de votre entreprise », s'adressant aux participants.

Cet atelier a eu pour thème principal: « La communication financière et les relations avec les investisseurs ». Il a réuni des sociétés cotées en bourse, des sociétés de gestions, des analystes financiers, des investisseurs. Il a été animé par Mme Guimard Anne, présidente de Fineo investor relations advisor et M. Legland Patrick, professeur affilié au département Finance de Hec Paris.

