Mozambique: Montepuez - Le nouveau Far West

"Il nous a manqué un peu plus de profondeur et de définition, mais avec le temps nous allons inverser le… Plus »

La société s'enorgueillit d'être un producteur «responsable» et «transparent» et de partager localement ses bénéfices. «Si nos ventes sont bonnes, ça aide le pays, ça signifie plus d'écoles, plus d'infrastructures», proclame Pia Tonna, «nous sommes le premier contribuable de la région».

Des milliers «d'étrangers sont venus de partout en quête de rubis» à Montepuez, petite ville située à plus de 1.500 km au nord de la capitale Maputo, constate le Dr. Mabota. Et «comme c'est souvent leur seul moyen de subsistance, ils se battent pour la moindre pierre».

La fièvre s'est emparée de Montepuez et Tania Mabota n'y va pas par quatre chemins pour la décrire: l'essor de la mine de rubis, les convoitises et, surtout, les violences qu'elle suscite ont fait de cette ville le «Far West du Mozambique».

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.