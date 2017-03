Namibie: À la découverte des Himbas, peuple mythique du territoire Namibiens

La production de roches ornementales et d'autres ressources minérales dans la province de Namibe peut stimuler… Plus »

Les Himbas sont un peuple monothéiste qui adore le Dieu, Mukuru, et les ancêtres de leur clan. Mukuru bénit, tandis que les ancêtres peuvent bénir et maudire.

Le peuple est polygame, et l'homme himba moyen a deux femmes. Ils pratiquent des mariages précoces arrangés, qui sont illégaux en Namibie, et les conjoints sont choisis par les pères des filles.

Plus tard, cette houppe sera sculptée en une tresse qui s'étend vers l'arrière de la tête pour les garçons, tandis que les jeunes filles auront deux tresses qui s'étendent en avant vers le visage et se retrouvent dans une position parallèle aux yeux.

Les coiffures et les bijoux jouent un rôle majeur chez les Himbas ; ils indiquent l'âge et le statut social au sein de la communauté. Un enfant aura généralement la tête rasée ou une petite houppe de cheveux au sommet de la tête.

Pour ce faire, on met un peu de charbon de bois dans un petit bol d'herbes (surtout des feuilles et des petites branches des arbres commiphora) et on attend que ça produise de la fumée, puis on s'incline au-dessus du bol fumant et la chaleur induit la transpiration.

Les Himbas comptent une population estimée à environ 50 000 personnes. On considère les Ovatwa, qui vivent de la chasse et de la cueillette, comme faisant partie de ce peuple. Traduit de la langue otjihéréro, le mot Himba signifie « mendiant ».

Les femmes issues de ce peuple sont connues pour leur beauté et leur couleur de peau déconcertante, qu'elles induisent en se frottant le corps avec de l'ocre rouge et de la graisse afin de se protéger du climat désertique sévère.

