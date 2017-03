Algérie: El Hadi Ould Ali - «Il n'y a pas de politique de marginalisation des athlètes et des compétences nationales»

Le premier responsable du secteur de la jeunesse et des sports a, par ailleurs, assuré que l'Etat accorde un grand intérêt à la région Sud du pays évoquant, dans ce sens, les inspections lors de ses visites au Sud algérien d'importantes infrastructures réalisées dans les wilayas de Bechar, Ghardaïa, Illizi, Tindouf et Ouargla.

Certifiant que son département ministériel ne manquera pas de consulter les fédérations et de s'intéresser aux compétences nationales du domaine du sport ainsi que les jeunes talents, le ministre a précisé que les fédérations doivent, par contre, respecter les lois en faisant preuve d'intégrité et de transparence dans leur gestion.

Au cours dune conférence de presse, tenue en marge de sa visite d'inspection dans la capitale des Ziban, El Hadi Ould Ali a souligné que son ministère combat toutes les formes de marginalisation en coordination avec les fédérations, les ligues et les clubs sportifs à travers le territoire national, mettant l'accent sur la nécessité de travailler en coordination pour permettre une renaissance du mouvement sportif et de la jeunesse.

Biskra — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali a affirmé, mardi, à Biskra qu'il n'existe pas de politique de marginalisation des athlètes et des compétences nationales dans le milieu sportif et que le même intérêt est accordé aux anciens athlètes et aux jeunes talents.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.