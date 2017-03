Algérie: Début des travaux du 28ème Sommet arabe à la Mer Morte

Mer Morte (Jordanie) — Les travaux du 28ème Sommet arabe ont débuté mercredi au Centre des Conférences du Roi Hussein à la Mer Morte (Jordanie) avec la participation de 16 dirigeants arabes dont le président du Conseil de la nation Abdelkader Bensalah qui représente le président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

A l'ordre du jour du sommet figurent 17 points portant sur nombre de questions et dossiers arabes, en tête desquels la cause palestinienne, la situation en Syrie et la lutte antiterroriste, outre la redynamisation de l'action arabe commune.

Les ministres des Affaires étrangères arabes avaient adopté lundi un projet de résolution proposé par l'Autorité palestinienne, portant sur un règlement à deux Etats du conflit israelo-palestinien et réaffirmant le droit de l'Etat de Palestine à exercer sa souveraineté sur tous les territoires occupés en 1967 y compris Al- Qods.

Le Roi de Jordanie, Abdellah ll, s'est vu confier la présidence du Sommet du président de la République islamique mauritanienne Mohamed Ould Abdelaziz, lors de la séance d'ouverture.

Prendront part aux travaux de cette session, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, la Haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-présidente de la Commission européenne, Federica Mogherni, le président de la Commission africaine, Moussa Fekki , le Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), Youcef Ben Ahmed El Otheimin et le président du Parlement arabe, Mechaal Ben Fahm Al Salami.