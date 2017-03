Afrique du Sud - Les funérailles d'Ahmed Kathrada, sans Jacob Zuma

Ce matin, il a été question de la modestie, du dévouement, de l'intégrité d'Ahmed Kathrada et également de politique à un moment où l'ANC est en pleine crise, critiquée notamment pour sa corruption et son népotisme.

Le corps d'Ahmed Kathrada a été mis en terre à la mi-journée dans le quartier musulman du cimetière. C'est tous les grands noms du pays qui sont présents. Pour n'en citer que quelques-uns : Winnie Mandela, l'ex-femme de Nelson Mandela, Thabo Mbeki, l'ancien président, Graça Machel, l'épouse de Nelson Mandela, Cyril Ramaphosa, l'actuel vice-président, et de très nombreux vétérans de la lutte contre l'apartheid venus lui rendre hommage, comme par exemple Andrew Mlangeni, qui est l'un des deux derniers survivants du procès de Rivonia, ce procès historique qui a condamné à la prison à vie Nelson Mandela et Ahmed Kathrada.

