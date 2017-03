Togo: L'heure est grave et seul le dialogue peut nous sauver

Le Conseil National du Dialogue Social est une exigence du chapitre IV de la loi n°2006-010 du 13 Décembre 2006 portant Code du Travail. à ce titre, il reconnu comme une structure légalement reconnu au sein de laquelle sur le plan national s'exerce le dialogue social. Structure tripartite (gouvernement, employeurs, travailleurs), le CNDS se réunit en deux sessions ordinaires de cinq mois par an. Et les sessions extraordinaires sont convoquées si besoin il y a.

« Actuellement il y a pas mal de défis que nous devons relever ensemble et c'est uniquement à travers l'écoute mutuelle, le dialogue et la concertation que nous pouvons rechercher et retrouver les meilleures solutions possibles », a-t-il déclaré. En d'autres termes, le Coordonnateur du CNDS a compris que « le dialogue social est plus que jamais indispensable dans notre pays pour affronter les défis économiques et sociaux ».

Après dix ans d'existence, le CNDS juge utile de faire le bilan du parcours et dresser de nouvelles perspectives ; ceci afin de bien jouer son rôle : celui de prévenir les conflits. Mais, la session s'ouvre à un moment où le pays est confronté à de nombreux défis, rappelle le ministre BAWARA. Et c'est ce à quoi va s'atteler cette 1ère session.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.