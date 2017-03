Cameroun: Hugo Broos vers la démission ?

L'avenir d'Hugo Broos s'écrit désormais en pointillés à la tête des Lions indomptables du Cameroun, depuis que le technicien a annoncé réfléchir sur la suite de son aventure, à l'issue du match amical perdu mardi contre la Guinée 1-2 à Bruxelles.

« J'ai bossé pendant un an pour arriver ici. Tous mes joueurs m'ont suivi et je pense qu'on a su renverser la situation. maintenant je me pose des questions. Continuer avec le Cameroun ?Si tu bosses comme nous on fait et que chaque fois les mêmes erreurs doivent se produire alors je dois dire que ce n'est pas possible de continuer. Je vais bien réfléchir sur mon avenir« , a indiqué Broos.

Le Belge pestait notamment contre les conditions d'organisation des derniers stages du Cameroun: « Il y a un an en Afrique du Sud, on perdu 2h dans l'avion car un responsable voulait mettre plus de gens qu'inscrits dans l'avion. A cause d'eux, on a perdu du temps après un match. Deuxièmement à Nantes, les deux premiers jours, on n'avait pas d'équipements car on les a pas fait venir parce que c'était trop cher. Puis le docteur a avancé l'argent pour acheter des produits pharmaceutiques et jusqu'à présent, il n'a pas été remboursé, etc... Où est l'argent ? »

Ces derniers jours en Belgique, le groupe a failli être viré de son hôtel à cause du non règlement de la facture de l'établissement. « Ce matin, quand on a voulu prendre le déjeuner, le personnel de l'hôtel a refusé parce que ce n'était pas payé. J'aime travailler dans des circonstances professionnelles mais depuis c'est pas le cas. Ce n'est pas normal« , a ajouté Broos.