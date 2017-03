Afrique de l'Ouest: GIM-UEMOA - «Le GIM est devenu un outil vital de développement de nos Etats», selon le DG

A l'en croire, depuis sa création en 2003 à la fin de l'année 2016, le Gim-Uemoa a vu son réseau passer de 48 à 122 institutions financières assurant la transaction monétique pour plus de 5 millions de porteurs de cartes répertoriés dans les 8 Etats de l'union économique et monétaire Ouest Africaine. Suivant toujours M Ahouantchede, 6 millions de transactions pour un montant de 550 milliards ont été effectués.

«Le Gim a mis en place un certain nombre de solutions qui doivent permettre à nos Etats d'assurer le collecte des impôts et des taxes. Le Gim étant un outil d'intégration met également l'accent sur les questions de sécurité. Nous avons une plateforme qui est à la fois un outil d'intégration et d'inclusion financière », a-t-il fait savoir.

« Le Gim est devenu un outil vital de développement économique et social de nos Etats ». Cette déclaration est de Blaise Ahouantchede, directeur général du groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire Ouest-Africaine (Gim-Uemoa). Il s'exprimait hier, mardi 28 mars, lors d'une rencontre de sensibilisation de la presse sur les activités du Gim-Uemoa.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.