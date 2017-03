Congo-Brazzaville: Boxe - Le matériel destiné à la fédération en souffrance à Pointe-Noire

Le nouveau président fédéral du Parti pour la solidarité et le progrès(PSP), Edgard… Plus »

Selon Alain William Okoko Coolv, ce matériel (accessoires de ring, les cordes, les sacs et autres) devrait permettre à la Fécoboxe de doter les ligues départementales en matériels didactiques et également faciliter la préparation des Diables rouges dans les compétitions internationales, qui pointent à l'horizon notamment les championnats d'Afrique, prévus pour le 27 mai à Brazzaville.

Il a ajouté qu'il a clairement donné sa position lorsque les conseillers fédéraux ont évoqué cet aspect au cours de leur rencontre inaugurale le 24 mars au gymnase Henri Elendé en présence des représentants du ministère des Sports et de l'éducation physique et du Comité national olympique et sportif congolais.

Alain William Okoko Coolv réclame d'après lui, le remboursement de la somme de 1.650 000 Fcfa, qu'il avait préfinancée dans le cadre des préparatifs des Jeux Africains de Brazzaville 2015. « Le matériel du noble art est dans une maison bloqué aujourd'hui vingt mois à cause du non-remboursement de la somme d'un million six cent-cinquante mille francs d'une personne de bonne volonté qui a aidé les pugilistes pendant le regroupement des 11e Jeux africains à Pointe-Noire », a-t-il expliqué, précisant qu'à l'époque, il assumait les fonctions de 3e vice- président de la fédération.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.