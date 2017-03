Mauritanie: Ouverture des travaux du 28ème sommet arabe en Jordanie en présence du Président de la République

Les participants assisteront à un déjeuner offert par le roi de Jordanie en l'honneur des dirigeants et chefs des délégations. Après le déjeuner les participants entameront une séance ouverte consacrée aux interventions du reste des dirigeants en fonction d'ordre d'inscription, suivi de la lecture de la déclaration d'Amman et des messages parvenus au sommet, un mot du président du 29ème sommet et le discours de clôture du roi de Jordanie, Sa Majesté le Roi Abdallah II.

D'autres personnalités prendront la parole, lors de la séance inaugurale, à savoir : M. António Guterres, Haute Représentante de l'Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Mme Federica Mogherini, le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, secrétaire général de l'organisation de la coopération islamique, Dr. Yousef A Al Othaimeen et le président du parlement arabe, M. Ali Al-Salem Al-Dekbas.

Ces thématiques englobent tous les dossiers et questions politiques, économiques et sociales arabes.

Il est à noter qu'au total, 17 thématiques ont été retenues par les ministres arabes des affaires étrangères au terme de leur réunion préparatoire qui a vu la passation de la présidence du conseil par le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Dr. Isselkou Ould Ahmed Izid Bih, à son homologue des affaires étrangères et des immigrés, M. Eymen Essavedi.

